நகராட்சி குப்பை கிடங்கில் தீ கரும்புகையால் மக்கள் அவதி
நகராட்சி குப்பை கிடங்கில் தீ கரும்புகையால் மக்கள் அவதி
ADDED : நவ 10, 2026 04:41 AM
ராசிபுரம்: ராசிபுரம் புதிய பஸ் ஸ்டாண்ட் பின்புறம் தட்டான்குட்டை ஏரி பகுதியில் நகராட்சிக்கு சொந்தமான குப்பை கிடங்கு அமைந்துள்ளது. இந்த கிடங்கில் ராசிபுரம் நகராட்சி பகுதிகளில் இருந்து தினமும் சேகரிக்கப்படும் குப்பைகளை கொட்டி, அவற்றை தரம் பிரித்து மறுசுழற்சி செய்யும் பணிகள் நீண்ட காலமாக நடந்து வருகிறது. இங்கு அதிக அளவிலான பிளாஸ்டிக் பொருட்கள் மற்றும் பழைய துணி வகைகள் குவிந்து கிடக்கின்றன.
இந்நிலையில், நேற்று இரவு இந்த குப்பை கிடங்கில் திடீரென தீப்பிடித்தது. அங்கு அதிகளவில் பிளாஸ்டிக் மற்றும் துணி வகைகள் இருந்ததால், தீ வேகமாக பரவி எரிய தொடங்கியது. குப்பைகள் எரிந்ததால் அந்த பகுதி முழுவதும் அதிகளவில் கரும்புகை வெளியேறி சூழ்ந்தது. இந்த கரும்புகை காரணமாக அந்த பகுதியை சுற்றியுள்ள குடியிருப்புகளில் வசிக்கும் பொதுமக்களுக்கு கடும் கண் எரிச்சல் ஏற்பட்டது. இதனால் அருகில் வசிக்கும் பொதுமக்கள், தங்களது வீடுகளை விட்டு வெளியேறி பாதுகாப்பான இடங்களுக்கு சென்றனர்.இதுகுறித்து தகவலறிந்த ராசிபுரம் தீயணைப்பு துறையினர் சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து வந்தனர். அங்கு தொடர்ந்து எரிந்து கொண்டிருந்த தீயை கட்டுப்படுத்த தீயணைப்பு துறையினர், 2 மணி நேரமாக போராடினர். இந்த சம்பவத்தால் அந்தப்
பகுதியில் சிறிது நேரம் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.