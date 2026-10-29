குண்டும், குழியுமான சாலையால் பொதுமக்கள் அவதி

ADDED : அக் 29, 2026 03:42 AM
எலச்சிபாளையம்:
எலச்சிபாளையம் யூனியன், கொன்னையார் பஞ்., சீதக்காடு பகுதியில், கடந்த, மூன்று ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக கொன்னையார் முதல் பருத்திப்பள்ளி வரை செல்லும் சாலை, 4 கி.மீ., தொலைவிற்கு ஆங்காங்கே குண்டும், குழியுமாக காட்சியளிக்கிறது.
எலச்சிபாளையம், சங்கராம்பாளையம், நல்லாம்பாளையம், சமத்துவபுரம், மாரம்பாளையம், சோமனம்பட்டி, கருங்கல்பட்டி, வையப்பமலை, பருத்திப்பள்ளி, ராமாபுரம், மோர்பாளையம், மல்லசமுத்திரம் உள்ளிட்ட கிராமங்களை இணைக்கும் இணைப்பு சாலையாக உள்ளதால் எண்ணற்ற மக்கள் இந்த சாலையை தினமும் பயன்
படுத்தி வருகின்றனர்.
எனவே, இந்த சாலை குண்டும், குழியுமாக உள்ளதால் வாகன ஓட்டிகள் செல்ல முடியாமல் மெதுவாக ஊர்ந்து செல்ல வேண்டிய சூழல் உள்ளது.
குறிப்பாக, இரவு நேரங்களில் போதிய வெளிச்சம் உள்ளதால், வாகன ஓட்டிகள் பள்ளத்தில் விழுந்து உடலில் காயங்கள் ஏற்பட்டு செல்லும் சூழல் அவ்வப்போது நீடித்து வருகிறது. மக்கள் பலமுறை அதிகாரிகளிடம் முறையிட்டும், இதுவரை எந்த நடவடிக்கையும் இல்லை.
எனவே, சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகள் இந்த சாலையை சரி செய்ய விரைந்து நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.