நாமக்கல் நகரில் அரை மணி நேரம் கொட்டிய மழையால் மக்கள் அவதி
நாமக்கல் நகரில் அரை மணி நேரம் கொட்டிய மழையால் மக்கள் அவதி
ADDED : நவ 08, 2026 05:34 AM
நாமக்கல்:நகரில்
அரை மணி நேரம் கொட்டி தீர்த்த கனமழையால், மக்கள்
அவதிக்குள்ளாகினர். தீபாவளி நேரத்தில், வர்த்தகமும்
பாதிக்கப்பட்டது.
நாமக்கல் மாவட்டம் முழுவதும், கடந்த சில நாட்களாக பரவலாக கனமழையும், லேசான மழையும் பெய்து வருகிறது.
அதனால்,
வெயிலின் தாக்கம் குறைந்து குளிர்ந்து காற்று வீசுகிறது. மாவட்டம்
முழுவதும், நேற்று வெயிலின் தாக்கம் அதிகளவில் காணப்பட்டது. அதனால்,
மழை வரும் என எதிர்பார்க்கப்பட்டது.
இந்நிலையில், நேற்று மாலை,
6:00 மணிக்கு மழை பெய்யத்துவங்கியது. லேசாக துவங்கி, சிறிது நேரத்தில்
கனமழையாக மாறியது. மழை காரணமாக, தாழ்வான பகுதிகளில், மழைநீர்
வெள்ளம்போல் பெருக்கெடுத்து ஓடியது.
குறிப்பாக, ப.வேலுார் சாலை,
சேலம் சாலையில் மழைநீர் குளம்போல் தேங்கி நின்றது. அதனால், வாகன
ஓட்டிகள் மிகுந்து சிரமத்திற்குள்ளாகினர். அனைத்து வாகனங்களும்
ஊர்ந்து செல்லும் நிலைக்கு தள்ளப்பட்டன.
இன்று, தீபாவளி பண்டிகை
கொண்டாடும் நிலையில், மாலையில், ஜவுளி கடை, பட்டாசு கடை மற்றும்
இனிப்பு, காரவகை கடைகளில் விற்பனை ஜோராக நடந்தது. நாமக்கல் நகரில்,
அரை மணி நேரம் நீடித்த மழையால், வியாபாரம் பாதிக்கப்பட்டது.