பத்திரப்பதிவு 'சர்வர்' கோளாறு இரவு வரை காத்திருந்த மக்கள்
பத்திரப்பதிவு 'சர்வர்' கோளாறு இரவு வரை காத்திருந்த மக்கள்
ADDED : நவ 21, 2026 04:16 AM
ராசிபுரம்:முகூர்த்த நாளான நேற்று, பத்திரப்பதிவு அலுவலகங்களில் ஏற்பட்ட சர்வர் கோளாறால், இரவு வரை பொதுமக்கள் காத்திருந்து அவதிக்குள்ளாகினர்.
தமிழகத்தில், பத்திரப்பதிவு பணிகளை விரைவுபடுத்தும் வகையில், புதிய மென்பொருளான, 'ஸ்டார் 3.0' சமீபத்தில் பயன்பாட்டிற்கு கொண்டு வரப்பட்டது. இந்த புதிய மென்பொருள் பயன்பாட்டிற்கு வந்ததில் இருந்தே, அவ்வப்போது தொழில்நுட்ப கோளாறுகள் ஏற்பட்டு பத்திரப்பதிவு பணிகளில் தாமதம் ஏற்பட்டு வருகிறது.
இந்நிலையில், நாமக்கல் மாவட்டம், ராசிபுரம் பழைய பஸ் ஸ்டாண்ட் பகுதியில் செயல்பட்டு வரும் சார்பதிவாளர் அலுவலகத்தில், நேற்று முகூர்த்த நாள் என்பதால் சொத்துகளை பதிவு செய்ய, 54 டோக்கன்கள் பதிவாகியிருந்தது. ஆனால், நேற்று மதியம் வரை, 'சர்வர்' சரியாக செயல்படவில்லை. இதனால் பத்திரப்பதிவு பணிகளில் கடும் தொய்வு ஏற்பட்டது.
தொடர்ந்து, இரவு, 7:00 மணி வரை, 30 டோக்கன்கள் மட்டுமே பதிவு செய்யப்பட்டிருந்தது. இதனால், இரவு, 7:00 மணிக்கு மேலும், 10க்கும் மேற்பட்டோர் பத்திரப்பதிவு செய்வதற்காக அலுவலகத்தில் காத்திருந்தனர். இதேபோல், நாமகிரிப்பேட்டை சார்பதிவாளர் அலுவலகத்திலும், 'சர்வர்' கோளாறு காரணமாக இரவு வரை பொதுமக்கள் காத்திருந்து பத்திரங்களை பதிவு செய்தனர்.