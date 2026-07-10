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புதிய நலவாழ்வு மையத்தை திறக்க மக்கள் எதிர்பார்ப்பு

புதிய நலவாழ்வு மையத்தை திறக்க மக்கள் எதிர்பார்ப்பு

ADDED : ஜூலை 10, 2026 05:57 AM

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ADDED : ஜூலை 10, 2026 05:57 AM

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கரூர்:கரூர் அருகே புதிதாக கட்டப்பட்டுள்ள, நகர்ப்புற நல வாழ்வு மைய கட்டடத்தை (சுகாதார நிலையம்) திறக்க வேண்டும் என, பொதுமக்கள் எதிர்பார்க்கின்றனர்.

கரூர் மாவட்டம், தான்தோன்றிமலை பஞ்சாயத்து யூனியன், ஆண்டாங்கோவில் மேற்கு பஞ்., எம்.ஜி.எம்., சாலை ஜீவா நகரில் பல ஆண்டுகளுக்கு முன்பு, துணை சுகாதார நிலையம் கட்டப்பட்டது. அதில் கர்ப்பிணிகள், குழந்தைகள், பொதுமக்கள் என, 50க்கும் மேற்பட்டவர்கள் நாள்தோறும் சிகிச்சைக்காக வந்து சென்றனர்.

இந்நிலையில், பல ஆண்டுகள் பழமை வாய்ந்த, துணை சுகாதார நிலைய கட்டட மேற் கூரையின் சிமென்ட் பூச்சு சேதம் அடை ந்தது. இதையடுத்து, துணை சுகாதார நிலையம் மூடப்பட்டது. இதனால், அந்த பகுதியை சேர்ந்த பொதுமக்கள், கோவிந்தம் பாளையத்தில் உள்ள, ஆரம்ப சுகாதார நிலையில் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர். மேலும், சேதம் அடைந்துள்ள பழைய துணை சுகாதார நிலைய, கட்டடம் இடித்து அகற்றப்பட்டது. 30 லட்ச ரூபாய் செலவில், புதிய நகர்ப்புற சுகாதார நிலையம் கடந்த தி.மு.க., ஆட்சியில் கட்டப்பட்டது.

ஆனால், மக்கள் பயன்பாட்டுக்கு திறக்கப்படாமல் உள்ளது. எனவே, புதிய நகர்ப்புற சுகாதார நிலையத்தை திறந்து, சிகிச்சை அளிக்க வேண்டும் என, அப்பகுதி மக்கள் எதிர்பார்க்கின்றனர்.

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