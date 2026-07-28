/உள்ளூர் செய்திகள்/நாமக்கல்/ மக்கள் குறைதீர் கூட்டம் 743 மனுக்கள் அளிப்பு
ADDED : ஜூலை 28, 2026 05:19 AM
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நாமக்கல்; நாமக்கல் கலெக்டர் அலுவலகத்தில், மக்கள் குறைதீர்க்கும் நாள் கூட்டம் நடந்தது. கலெக்டர் மதுபாலன் தலைமை வகித்தார். அடிப்படை வச-திகள் வேண்டி மொத்தம், 743 மனுக்கள் வரப்-பெற்றன.
அவற்றை பரிசீலித்த கலெக்டர் சம்பந்தப்பட்ட அலுவலர்களிடம் வழங்கி, 'மனுக்கள் மீது விரைவில் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்' என, உத்தரவிட்டார். தொடர்ந்து, மாற்றுத்திறனா-ளிகள் நலத்துறை சார்பில், ஐந்து பேருக்கு, 27,339 ரூபாய் மதிப்பில் ஸ்டிக், கண்ணாடி, சக்கர நாற்-காலி மற்றும் பார்வையற்றோருக்கான டெய்சி பிளேயர் வழங்கப்பட்டது. டி.ஆர்.ஓ., சரவணன், கலெக்டர் நேர்முக உதவியாளர் சந்தியா, அரசுத்-துறை அலுவலர்கள் உள்பட பலர் பங்கேற்றனர்.