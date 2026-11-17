/உள்ளூர் செய்திகள்/நாமக்கல்/பெரிய மாரியம்மன் கோவில் விழா நிறைவு
ADDED : நவ 16, 2026 06:12 AM
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மல்லசமுத்திரம்:மல்லசமுத்திரம்
பெரிய மாரியம்மன் கோவிலில், கடந்த, 29ல் கம்பம் நடப்பட்டு திருவிழா
தொடங்கியது. கடந்த, 12 மாலை, 4:00 மணிக்கு, சுகாதாரத்துறை அமைச்சர்
அருண்ராஜ் மற்றும் ஹிந்து அற
நிலையத்துறை அதிகாரிகள்
முன்னிலையில், நான்கு ரத வீதிகள் வழியாக, திருத்தேர் பக்தர்களால்
இழுக்கப்பட்டது.
நேற்று முன்தினம் இரவு, 10:00 மணிக்கு, சத்தாபரணம்
நடந்தது. நேற்று காலை, 9:00 மணிக்கு, மஞ்சள் நீராட்டு விழாவுடன்
திருவிழா நிறைவடைந்தது.திருவிழா காலத்தில் தினமும் இரவு ஒவ்வொரு
கட்டளைதாரர்கள் சார்பில் அம்மன் திருவீதி உலா, சிறப்பு அபிஷேகம்,
அன்னதானம் நடந்தது.