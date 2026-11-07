ஆஞ்சநேயர் கோவில் முன்புறம் நிரந்தரமாக பந்தல் அமைப்பு
ஆஞ்சநேயர் கோவில் முன்புறம் நிரந்தரமாக பந்தல் அமைப்பு
ADDED : நவ 06, 2026 05:08 AM
நாமக்கல்:நாமக்கல், ஆஞ்சநேயர் கோவில் முன் பகுதியில், நிரந்தரமாக இருக்கும் வகையில், பந்தல் அமைக்கும் பணி துவங்கியது.
நாமக்கல்லில்
பிரசித்தி பெற்ற ஆஞ்சநேயர் கோவில் உள்ளது. இங்கு ஒரே கல்லால், 18 அடி
உயரத்தில் உருவான ஆஞ்சநேயர், சாந்த சொரூபியாக வணங்கி நின்ற நிலையில்
இரவு, பகல் என அனைத்து நேரத்திலும் அருள்பாலித்து வருகிறார்.
ஆஞ்சநேயர் ஜெயந்தி, அமாவாசை, பவுர்ணமி, தமிழ், ஆங்கில வருட
பிறப்பு
நாட்கள் மற்றும் ஒவ்வொரு தமிழ் மாதமும் முதல் ஞாயிற்றுக்கிழமை
ஆஞ்சநேயருக்கு சிறப்பு அபி ேஷகம் அலங்காரம் நடைபெறுகிறது.
நாள்தோறும் உள்ளூர் மட்டுமின்றி, பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்து திரளான
பக்தர்கள் சுவாமி தரிசனம் செய்து வருகின்றனர்.
விசேஷ நாட்களில்
பக்தர்கள் கூட்டம் அதிகரிக்கும்போது, அந்த சாலையின் வெளியே நீண்ட
கியூவில் காத்திருந்து சுவாமி தரிசனம் செய்வர். அவ்வாறு
காத்திருக்கும் பக்தர்களின் வசதிக்காக கோவில் முன்புறம்,
நிரந்தரமாக பந்தல் அமைக்க கோவில் நிர்வாகம் முடிவு செய்துள்ளது.
அதன்படி, தற்போது பில்லர்கள் அமைக்கப்பட்டு இரும்பு தகர கூரை
அமைக்கும் பணி மேற்கொள்ளப்படுகிறது. அதற்காக அந்த சாலையில், வாகன
போக்குவரத்துக்கு தடை செய்யப்பட்டு பேரிகார்டு
வைக்கப்பட்டுள்ளது.