பெருமாள் கோவிலின் படிக்கட்டு இடித்து அகற்றம் சேதப்படுத்தியவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்படுமா?
பெருமாள் கோவிலின் படிக்கட்டு இடித்து அகற்றம் சேதப்படுத்தியவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்படுமா?
UPDATED : அக் 22, 2026 02:45 PM
ADDED : அக் 22, 2026 06:28 AM
ராசிபுரம்:குன்றின் மீது அமைந்துள்ள வரலாற்று சிறப்புமிக்க பெருமாள் கோவிலின் மலைப்பாதை மற்றும் பாறைகளை வெடி வைத்து தகர்த்தவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, கோரிக்கை எழுந்துள்ளது.
நாமக்கல் வட்டம், தாத்தையங்கார்பட்டி கிராம எல்லைக்குட்பட்ட பகுதியில், 91 ஏக்கர் பரப்பளவில் அரசு புறம்போக்கு மலைக்குன்று அமைந்துள்ளது. இந்த மலை உச்சியில் பழமை வாய்ந்த ஸ்ரீதேவி பூதேவி சமேத கரியவரதராஜ பெருமாள் கோவில் உள்ளது. அடிவாரத்தில் உள்ள நந்தவனம் பிள்ளையார் கோவிலில் இருந்து, ஒரு கிலோ மீட்டர் உயரத்தில் உள்ள மலைக்கோவிலுக்கு செல்ல, கடந்த, 150 ஆண்டுகளுக்கு முன் அமைக்கப்பட்ட பாரம்பரிய கருங்கல் படிக்கட்டுகளுடன் கூடிய நடைபாதை பயன்பாட்டில் இருந்து வந்தது.
பல தலைமுறையாக ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் இந்த நடைபாதையை பயன்படுத்தி சுவாமி தரிசனம் செய்து வந்தனர். புரட்டாசி மாதம், ஏகாதசி உள்ளிட்ட முக்கிய நாட்களில் இக்கோவிலில் சிறப்பு பூஜை நடப்பது வழக்கம். இக்கோவிலை பராமரிக்கவும், பூஜை செய்யவும் ஒரு குடும்பத்தினர் உள்ளனர்.
இந்நிலையில், வருவாய்த்துறை அல்லது வனத்துறையின் அனுமதியின்றி, சிலர் இயந்திரங்களை கொண்டு மலைக்குன்றை வெட்டி சேதப்படுத்தியுள்ளனர். அத்துடன், 150 ஆண்டு பழமையான பாரம்பரிய கருங்கல் படிக்கட்டுகளை இயந்திரம் மூலம் உடைத்து தரைமட்டமாக்கி கரடுமுரடான மணல் திட்டுகளாக மாற்றியுள்ளனர். மேலும், நிலச்சரிவை தடுப்பதற்காக வனத்துறை சார்பில் அமைக்கப்பட்டிருந்த கல் பாதுகாப்பு தடுப்புகளையும் தகர்த்து அப்புறப்படுத்தியுள்ளனர்.
பாறைகளை வெடிவைத்து தகர்த்த நபர்கள் அங்கிருந்த மரங்களையும் தீயிட்டு எரித்துள்ளனர். இதனால் அங்கு வசித்து வந்த மயில்கள் உள்ளிட்ட பறவைகள் வாழ்விடங்களை இழந்து பாதிக்கப்பட்டன. மலையின் நீர்வழித்தடங்கள் சிதைக்கப்பட்டதால் மழைக்காலங்களில் பெருக்கெடுத்து வரும் நீர், விளைநிலங்களுக்குள் புகுந்து பயிர்களை சேதப்படுத்தும் நிலை
ஏற்பட்டது.
இதனால், தாத்தையங்கார்பட்டி, கோவிந்தம்பாளையம், கடந்தப்பட்டி, பிடாரிப்பட்டி, கண்ணுார்பட்டி மற்றும் ராமநாயக்கன்பட்டி ஆகிய கிராமங்களை சேர்ந்த பக்தர்கள் மற்றும் பொதுமக்கள் ஒன்றிணைந்து முதல்வர் தனிப்பிரிவு மற்றும் நாமக்கல் கலெக்டருக்கு புகார் மனு அனுப்பினர். அந்த மனுவில், 'மலைக்குன்றை சேதப்படுத்திய நபர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்; சேதப்படுத்தப்பட்ட நீர்வழித்தடங்களை சீரமைத்து பக்தர்கள் சென்று வர ஏதுவாக, 150 ஆண்டு பாரம்பரியமிக்க படிக்கட்டு பாதையை பழைய நிலைக்கு அமைத்து தர வேண்டும்' என, வலியுறுத்தியிருந்தனர்.
இப்புகாரை தொடர்ந்து, நாமக்கல் தாசில்தார் அருள் மற்றும் தாத்தையங்கார்பட்டி வி.ஏ.ஓ., செல்வ விஜயா உள்ளிட்ட அதிகாரிகள் சம்பவ இடத்திற்கு நேரில் சென்று ஆய்வு மேற்கொண்டனர். அப்போது, மலைக்குன்றில் பாறைகள் வெடி வைத்து தகர்க்கப்பட்டு கிடப்பதையும், மரங்கள் எரிக்கப்பட்டு இருப்பதையும் அதிகாரிகள் பார்வையிட்டு சேத விபரங்களை குறித்துக்கொண்டனர்.
இதுகுறித்து வி.ஏ.ஓ., கூறுகையில், 'புகார் குறித்து ஆய்வு மேற்கொண்டுள்ளோம். கல் உடைக்கப்பட்டது, மரங்கள் எரித்தது தெரியவந்துள்ளது. இதுகுறித்து விசாரித்து வருகிறோம்' என்றார்.
இதுகுறித்து அப்பகுதி மக்கள் கூறுகையில், 'கோவிலுக்கு பாதை வேண்டும் என, யாரும் கோரிக்கை வைக்கவில்லை. நடந்து செல்லவும் எளிதாகத்தான் இருந்தது. பாரம்பரியமான படிக்கட்டுகள், பாதைகள் என கோவில் பழமை மாறாமல் இருந்தது. ஆனால், சிலர் பாதை அமைப்பதாக கூறி, வசூல் செய்வதுடன், இயற்கையை அழித்து வருகின்றனர்' என்றனர்.