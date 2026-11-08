தீபாவளி பண்டிகையையொட்டி பெருந்தேவி தாயாருக்கு சீர்வரிசை
தீபாவளி பண்டிகையையொட்டி பெருந்தேவி தாயாருக்கு சீர்வரிசை
ADDED : நவ 07, 2026 05:19 AM
சேந்தமங்கலம்:சேந்தமங்கலத்தில்
அமைந்துள்ள சவுந்திரவள்ளி அம்பாள் சமேத சோமேஸ்வரர் கோவிலில் இருந்து
சேந்தமங்கலம் பழைய பஸ் ஸ்டாண்டுக்கு அருகே அமைந்துள்ள லட்சுமி
நாராயண பெருமாள் கோவிலில் உள்ள பெருந்தேவி தாயாருக்கு, தீபாவளி
பண்டிகையையொட்டி சீர்வரிசை வழங்கும் விழா நடந்தது.
முன்னதாக,
நேற்று காலை, 10:00 மணிக்கு, சோமேஷ்வரர் கோவிலில் சிறப்பு அபிஷேகம்,
அலங்காரம் செய்யப்பட்டு தீபாராதனை நடந்தது. தொடர்ந்து, மேளதாளம்
முழங்க, சோமேஷ்வரர் கோவிலில் இருந்து ஊர்வலமாக அரசமரம் பஸ் ஸ்டாப்,
கடைவீதி வழியாக லட்சுமி நாராயண பெருமாள் கோவிலை சென்றடைந்தது.
தொடர்ந்து, பெருமாளுக்கும், பெருந்தேவி தாயாருக்கும் சிறப்பு
தீபாராதனை நடந்தது. அதையடுத்து, பெருமாள் கோவிலில் இருந்து
சோமேஷ்வரர் கோவிலுக்கு தீபாவளி சீர், மேளதாளம் முழங்க ஊர்வலமாக
கொண்டு செல்லப்பட்டது. அறநிலையத்துறை நிர்வாகிகள், ஊர்
பொதுமக்கள் திரளாக கலந்துகொண்டனர்.