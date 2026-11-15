/உள்ளூர் செய்திகள்/நாமக்கல்/அம்பேத்கர் படம் வைக்கக்கோரி மனு
ADDED : நவ 14, 2026 06:23 AM
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வெண்ணந்துார்:வெண்ணந்துார்
டவுன் பஞ்., அலுவலகத்தில், டாக்டர் அம்பேத்கரின் உருவப்படம் வைக்க
வேண்டும் என, வி.சி.க., சார்பில் பலமுறை கோரிக்கை விடுக்கப்பட்டு
வந்தது. ஆனால், இதுவரை டவுன் பஞ்., நிர்வாகம் எவ்வித நடவடிக்கையும்
எடுக்கவில்லை என கூறப்படுகிறது.
இதையடுத்து தங்களது கோரிக்கையை
மீண்டும் வலியுறுத்தி, வி.சி.க.,வினர், நேற்று வெண்ணந்துார் டவுன் பஞ்.,
அலுவலகத்திற்கு சென்றனர். அங்கு இ.ஓ., தெய்வநாயகியை நேரில்சந்தித்து கோரிக்கை மனு அளித்தனர்.