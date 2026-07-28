ஜல்லிக்கட்டுக்கு அனுமதி கேட்டு மனு

ADDED : ஜூலை 28, 2026 05:20 AM
நாமக்கல்; வளையப்பட்டியில் ஜல்லிக்கட்டு நடத்த அனுமதி அளிக்கக்கோரி, அப்பகுதியை சேர்ந்த ஜல்லிக்-கட்டு விழாக்குழுவினர், நாமக்கல் கலெக்டர் மது-பாலனிடம் மனு அளித்தனர்.
அந்த மனுவில் தெரிவித்திருப்பதாவது: தமிழர்-களின் பாரம்பரிய விளையாட்டான ஜல்லிக்கட்டு போட்டியை, அரசு விதிகளை பின்பற்றி வளை-யப்பட்டி கிராமத்தில் நடத்த அனுமதி அளிக்க வேண்டும். மேலும், மாரியம்மன், செல்லாண்டி-யம்மன் கோவில் திருவிழா மற்றும் பொங்கல் திருவிழாவை முன்னிட்டு, கடந்த, 1989 முதல் 2007 வரை ஆண்டுதோறும் வளையப்பட்டியில் ஜல்லிக்கட்டு நடத்திவந்தோம். பின், ஒரு சில ஆண்டுகளாக நடத்தவில்லை. தற்போது, ஐந்-தாண்டுகளாக மாரியம்மன், செல்லாண்டியம்மன் கோவில் திடலில் காளைகளை அவிழ்த்து விளையாட்டு திருவிழா நடத்தி வருகின்றோம். எனவே, எங்கள் கிராமத்தில் அரசு விதிகள்படி, ஜல்லிக்கட்டு நடத்த அனுமதி வழங்க வேண்டும்.இவ்வாறு அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.