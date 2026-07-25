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வணிக வாரிய நிவாரணத்தொகை உயர்த்தி வழங்க அமைச்சரிடம் மனு

வணிக வாரிய நிவாரணத்தொகை உயர்த்தி வழங்க அமைச்சரிடம் மனு

ADDED : ஜூலை 25, 2026 05:46 AM

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ADDED : ஜூலை 25, 2026 05:46 AM

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நாமக்கல்:தமிழக வணிக வரி மற்றும் பதிவுத்துறை அமைச்சர் லோகேஷ் தமிழ்ச்செல்வனிடம், தமிழ்நாடு வணிகர் சங்க பேரமைப்பின், நாமக்கல் மாவட்ட தலைவர் ஜெயக்குமார் வெள்ளையன் ராசிபுரம் எம்.எல்.ஏ., அலுவலகத்தில் சந்தித்து மனு வழங்கினார்.

அதில், தமிழ்நாடு வணிகர் நல வாரிய உறுப்பினர்கள் உயிரிழக்கும் பட்சத்தில், அவர்களது குடும்பத்திற்கு, தமிழ்நாடு வணிகர் நல வாரியத்தால் வழங்கப்பட்டு வரும் நிவாரணத்தொகை, 5 லட்சத்தை, 10 லட்சம் ரூபாயாக உயர்த்தி வழங்க வேண்டும்.

ஆயுள் உறுப்பினர் சேர்க்கை கட்டணம், 500 ரூபாயை, ஆறு மாத காலத்திற்கு முழுமையாக தள்ளுபடி செய்து, உறுப்பினர் சேர்க்கையை அதிகரிக்க உதவ வேண்டும்.

மேலும், வணி கர் நல வாரியத்தின் உறுப்பினர்கள் மற்றும் அவர்களின் குடும்பத்தினரின் நலனை கருத்தில் கொண்டு, மருத்துவ உதவி, குழந்தைகளுக்கான கல்வி உதவி, விளையாட்டு போட்டி ஊக்க தொகை, தீ விபத்துக்கான நஷ்டஈடு நலிவுற்ற வணிகர்களுக்கு நிதி உதவி, சிறப்பான மாணவர்களுக்கு ஊக்கத் தொகை என வழங்கப்படும் நலத்திட்டங்களுக்கான நிதியை உயர்த்தித்தர வேண்டும்.

இவ்வாறு அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

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