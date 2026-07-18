/உள்ளூர் செய்திகள்/நாமக்கல்/பெட்ரோல் பங்க் ஊழியர் உயிரிழப்பு
ADDED : ஜூலை 18, 2026 06:06 AM
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ப.வேலுார்:பரமத்தி
அருகே, கீரம்பூரை சேர்ந்த அறிவழகன் மகன் ராஜா, 33; அதே பகுதியில்
தனியார் பெட்ரோல் பங்கில் வேலை செய்தார். இவரது மனைவி காவியா, 30;
தம்பதிக்கு குழந்தைகள் இல்லை. நேற்று முன்தினம் இரவு, 9:00 மணிக்கு,
பரமத்திக்கு சென்று விட்டு, 'சுசூகி அக்சஸ்' ஸ்கூட்டியில், கீரம்பூர்
பஸ் ஸ்டாப் அருகே சென்றுகொண்டிருந்தார்.
அப்போது, கரூரில்
இருந்து சேலம் சென்ற அடையாளம் தெரியாத வாகனம் மோதியதில் துாக்கி
வீசப்பட்ட ராஜா, 'ஹெல்மெட்' அணியாததால், தலையில் பலத்த காயமடைந்தார்.
ப.வேலுார் அரசு மருத்துவமனைக்கு கொண்டு சென்றனர். பரிசோதித்த
டாக்டர்கள், ராஜா உயிரிழந்துவிட்டதாக தெரிவித்தனர். பரமத்தி
போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர்.