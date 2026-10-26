ADDED : அக் 25, 2026 06:33 AM
திருச்செங்கோடு:திருச்செங்கோடு மாரியம்மன் கோவில் பண்டிகையையொட்டி, தெப்பக்குளத்தில் கம்பம் விடும் விழா கோலாகலமாக நடந்தது.
திருச்செங்கோட்டில் மாரியம்மன் கோவில் பண்டிகையை முன்னிட்டு, பெரிய மாரியம்மன், சின்ன மாரியம்மன், அழகு முத்துமாரியம்மன் உள்ளிட்ட, 20க்கும் மேற்பட்ட மாரியம்மன் கோவில்களில், கடந்த, 13ல் பூச்சாட்டுதல், காப்பு கட்டுதல் நிகழ்ச்சியுடன் திருவிழா துவங்கியது. கடந்த, 20 இரவு தெப்பக்குளத்தில் மின் விளக்குகளால் அலங்கரிக்கப்பட்ட பூப்பல்லக்கில் தெப்பத்திருவிழா சிறப்பாக நடந்தது. அதை தொடர்ந்து, 23ல் மாவிளக்கு எடுத்தல், அக்னி கரகம், அலகு குத்துதல், பொங்கல் வைத்தல் நடந்தது. இரவு, அம்மன் திருவீதி உலா, குறவன் குறத்தி, சிலம்பாட்டம், வண்டி வேடிக்கை நடந்தது.
நேற்று காலை, கோவிலில் இருந்து கம்பம் எடுத்து வந்து பெரிய தெப்பக்குளத்தில் விடும் விழா நடந்தது. ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் உப்பு, மிளகு துாவி கம்பம் விடும் நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டனர். மேலும், மஞ்சள் நீராட்டு நடந்தது. இரவு, தயிர்சாதம் படைத்தல் நிகழ்ச்சியுடன் மாரியம்மன் திருவிழா நிறைவடைந்தது.