/உள்ளூர் செய்திகள்/நாமக்கல்/கம்பம் நடும் விழா கோலாகலம்
ADDED : அக் 24, 2026 05:49 AM
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ராசிபுரம்:ராசிபுரம் நித்திய
சுமங்கலி மாரியம்மன் கோவிலில், ஐப்பசி தேர் திருவிழா, கடந்த, 20-ல்
பூச்சாட்டுதலுடன் தொடங்கியது.
அதை தொடர்ந்து, நாள்தோறும்
அம்மனுக்கு சிறப்பு அபிஷேகம், ஆராதனை, அலங்காரம் செய்யப்பட்டு
வருகிறது. முக்கிய நிகழ்ச்சியாக, கம்பம் நடும் விழா நேற்று
முன்தினம் இரவு நடந்தது.முன்னதாக, கம்பத்திற்கு சிறப்பு பூஜை,
தீபாராதனை செய்யப்பட்டது. தொடர்ந்து, கோவில் பூசாரிகள் மேளதாளம்
முழங்க, கம்பத்தை சுமந்து ஊர்வலமாக எடுத்து வந்தனர். இரவு கோவில்
வளாகத்திற்கு கொண்டு வரப்பட்டு, முறைப்படி கம்பம் நடும் விழா
நடந்தது. தொடர்ந்து கம்பத்திற்கு பால், பன்னீர் உள்ளிட்ட
திரவியங்களால் அபிஷேகம் செய்யப்பட்டு மகா தீபாராதனை
காண்பிக்கப்பட்டது. பக்தர்களுக்கு பிரசாதம் வழங்கப்பட்டது.