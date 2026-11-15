பசுந்தீவன உற்பத்தியை பெருக்கும் திட்டம்: விவசாயிகளுக்கு அழைப்பு
பசுந்தீவன உற்பத்தியை பெருக்கும் திட்டம்: விவசாயிகளுக்கு அழைப்பு
ADDED : நவ 14, 2026 06:11 AM
நாமக்கல்:'தீவனப்பயிர்
சாகுபடி மூலம் பசுந்தீவன உற்பத்தியை பெருக்கும் திட்டம்
செயல்படுத்தப்பட உள்ளது. விருப்பம் உள்ள விவசாயிகள் விண்ணப்பித்து
பயன் பெறலாம்' என, நாமக்கல் கலெக்டர் மதுபாலன்
தெரிவித்துள்ளார்.
இதுகுறித்து, அவர் வெளியிட்ட அறிக்கை:
கால்நடை
பராமரிப்புத்துறை சார்பில், 2026-27ம் ஆண்டு தீவனப்பயிர் சாகுபடி
மூலம், பசுந்தீவன உற்பத்தியை பெருக்கும் திட்டம்
செயல்படுத்தப்படுகிறது. நாமக்கல் மாவட்டத்தில், கால்நடைகளுக்கு
தீவன பற்றாக்குறையை போக்கவும், பசுந்தீவன உற்பத்தியை
அதிகரிக்கவும், நடப்பாண்டில் பல்லாண்டு தீவனப்பயிர் சாகுபடி மூலம்,
'பசுந்தீவன உற்பத்தியை பெருக்கும் திட்டம்', 325 ஏக்கரில்
செயல்படுத்தப்பட உள்ளது.
இத்திட்டத்தின் கீழ், ஒரு பயனாளி
குறைந்தபட்சம், 0.25 ஏக்கர் முதல், அதிகபட்சம், ஒரு ஏக்கர் வரை
பயனடையலாம். ஒவ்வொரு பயனாளிக்கும், 0.25 ஏக்கருக்கு உழுதல் மற்றும்
நிலத்தை பண்படுத்துதலுக்காக, 365 ரூபாய், ரசாயன உரங்களுக்காக,
575 ரூபாய்,- விதைத்தல், களையெடுத்தல் மற்றும் நீர்ப்பாசன
கால்வாய்களை சுத்தப்படுத்துதல் ஆகிய செலவினங்களுக்காக, 585
ரூபாய் என, மொத்தம், 1,525 ரூபாய் வழங்கப்படும். மேலும், 225 ரூபாய்
மதிப்பில், 0.5 கிலோ பல்லாண்டு அறுவடை செய்யக்கூடிய தீவன சோளம்
வழங்கப்படும்.
பயனாளிக்கு
கால்நடைகள் சொந்தமாக இருக்க வேண்டும். குறைந்தபட்சம், 0.25 ஏக்கர்
நிலம் நீர்ப்பாசன வசதியுடன் இருக்க வேண்டும். குறைந்தபட்சம்,
மூன்றாண்டுகளுக்கு, 0.25 ஏக்கர் நிலப்பரப்பில் தீவன சாகுபடி செய்ய
வேண்டும். நடுத்தர அளவிலான பால்பண்ணை திட்ட பயனாளிகள்,
பராமரிக்கப்படும் கால்நடைகளின் எண்ணிக்கைகேற்ப அதிகபட்சமாக,
2.5 ஏக்கர் வரை பயனடையலாம். பட்டியல் வகுப்பினர் மற்றும்
பழங்குடியினருக்கு உரிய விகிதாச்சாரத்தில் ஒதுக்கீடு வழங்கப்படும்.
இத்திட்டம்
மூலம் பயன்பெற விருப்பமுள்ள கால்நடை வளர்ப்போர், தங்கள்
கிராமத்திற்கு அருகிலுள்ள கால்நடை மருந்தகத்தை அணுகி, திட்ட
விளக்கங்களை பெற்று விண்ணப்பிக்கலாம்.
இவ்வாறு அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.