தினமலர்
சினிமா
டிவி
Podcast
iPaper
கோயில்கள்
புத்தகங்கள்
Subscription
திருக்குறள்
கடல் தாமரை
Dinamalar Logo

 

/உள்ளூர் செய்திகள்/நாமக்கல்/தலைக்கவசம் அணிய போலீசார் அறிவுரை

தலைக்கவசம் அணிய போலீசார் அறிவுரை

தலைக்கவசம் அணிய போலீசார் அறிவுரை

ADDED : ஜூலை 13, 2026 05:55 AM

Follow on GoogleFavourite on Google

ADDED : ஜூலை 13, 2026 05:55 AM

Follow on Google
அ நிறம் | அளவு

பள்ளிப்பாளையம்,:பள்ளிப்பாளையம் அருகே, கீழ்காலனி பகுதியில், நேற்று முன்தினம் மாலை குமாரபாளையம் போக்குவரத்து போலீசார் டூவீலரில், 'ஹெல்மெட்' செல்வோரை அழைத்து அறிவுரை வழங்கினர்.

அப்போது, மது அருந்திவிட்டு வாகனம் ஓட்டுவதும், தலைக்கவசம் இல்லாமல் வாகனம் ஓட்டுவதும் விபத்துக்கு காரணமாக அமைந்துவிடுகிறது. தலைக்கவசம் அணிந்து சென்றால் விபத்து நடந்தால், உயிர் சேதம் இல்லாமல் காப்பாற்றி கொள்ளலாம். தலைக்கவசம் அணிந்து தான் செல்ல வேண்டும் என, உங்கள் குழந்தைகளிடம் சொல்லுங்கள். தலைக்கவசம் இல்லை என்றால், 1,000 ரூபாய் அபராதம் விதிக்கப்படும் என, அறிவுரை வழங்கினர்.

தினமலர் WhatsApp Channel-ல் சேருங்கள்
Latest Tamil news, instantly on WhatsApp
Follow
    Dinamalar Logo
    Follow us
        Dinamalar
        Follow us