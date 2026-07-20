கொள்ளையில் ஈடுபட்ட 2 பேரை பிடித்த போலீசார்

ADDED : ஜூலை 20, 2026 05:42 AM
குமாரபாளையம்:செங்கல்பட்டு சிறுவர் கூர்நோக்கு பள்ளியிலிருந்து, சில தினங்களுக்கு முன் பல குற்றவாளிகள் தப்பி சென்றனர்.
தப்பிச்சென்ற
குற்றவாளிகளில் இருவர், திருப்பூர் மாவட்டம், பெருமாநல்லுார்
பகுதியில் ஒரு கடையில் கொள்ளையடித்தனர். அங்கிருந்து
தப்பிப்பதற்காக, ஈரோடு மாவட்டம், பவானியிலிருந்து, குமாரபாளையம்
நோக்கி சென்று கொண்டிருப்பதாக, குமாரபாளையம் போலீசாருக்கு தகவல்
கிடைத்தது.
பவானி லட்சுமி நகர் பகுதியிலிருந்து குமாரபாளையம் பகுதிக்கு வரும்போது, அங்கு தயாராக நின்றிருந்த போலீசார் அவர்களை பிடித்தனர்.
தொடர்நது,
பெருமாநல்லுார் போலீசாருக்கு தகவல் கொடுத்ததை அடுத்து, நேரில் வந்த
போலீசார், கோவை மாவட்டம், மேட்டுப்பாளையத்தை சேர்ந்த ஹரிவிக்னேஷ்,
20, சென்னை, பாடி பகுதியை சேர்ந்த அன்பரசு, 19, ஆகிய இருவரை கைது
செய்து அழைத்து சென்றனர்.