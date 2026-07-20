கேட்ட இடம் கிடைக்கல; போலீசார் புலம்பல்

ADDED : ஜூலை 20, 2026 05:49 AM
ஈரோடு:தாங்கள் கேட்ட ஸ்டேஷனுக்கு இடமாற்றம் கிடைக்காததால், ஈரோடு மாவட்ட போலீசார் சோர்வடைந்துள்ளனர்.
ஈரோடு மாவட்டத்தில் ஒரே போலீஸ் ஸ்டேஷனில் மூன்றாண்டுகள் பணியாற்றிய ஆண், பெண் போலீசார், 562 பேருக்கு ஜூன், 17ல் விருப்ப பணியிட மாற்றம் வழங்கப்பட்டது. சிலருக்கு பணியிடம் காலியாக இல்லாததால் நிர்வாகம் முடிவு செய்த ஸ்டேஷனில் வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டது. குடும்ப சூழல், உடல் நல பாதிப்பு உள்ளிட்ட காரணங்களை மேற்கொள் காட்டி ஜூன், 23ல் போலீஸ் குறைதீர் கூட்டத்தில் எஸ்.பி., கிரண் ஸ்ருதியிடம், ஏற்கனவே கேட்டிருந்த ஸ்டேஷனோ அல்லது அதற்கு அருகிலுள்ள ஸ்டேஷன்களிலேயோ வாய்ப்பு வழங்க வேண்டும்.
எனவே தற்போது உத்தரவிட்டுள்ள பணியிடத்தில் இருந்து விலக்கு அளிக்க வேண்டும் என்று, 70 போலீசார் இடமாறுதல் கோரி மனு அளித்துள்ளனர்.இதுகுறித்து போலீசார்கூறியதாவது:
குடும்ப சூழல், உடல் நல பாதிப்பு காரணங்களை காட்டி தான் ஏற்கனவே 3 போலீஸ் ஸ்டேஷன்களில் ஏதாவது ஒரு போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு பணியிடம் வழங்க கோரி இருந்தோம். ஆனால் சம்பந்தமே இல்லாமல் வேறு ஸ்டேஷனில் பணிபுரிய ஆணை பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது. இதை மாற்றி கொடுக்க மனு அளித்து, 15 நாட்களாகியும் பதில் இல்லை. இவ்வாறு கூறினர்.
போலீஸ் அதிகாரிகள் கூறியதாவது: இடமாறுதல் கோரிய பலரும் பவானி சப்-டிவிசனையே கேட்டுள்ளனர்.
சேலம், நாமக்கல் மாவட்ட எல்லைகளில் இருப்பதால் பவானி சப்-டிவிசனுக்கு உட்பட்ட ஏதாவது ஒரு ஸ்டேஷன் கிடைத்தால் நன்றாக இருக்கும் என நினைத்து விண்ணப்பத்தில் குறிப்பிட்டுள்ளனர். காலி பணியிடத்துக்கு போலீசார் நிரப்பபட்டு விட்டனர். எஸ்.பி.,யிடம் போலீசார் அளித்த மனுக்கள் பரிசீலனை செய்யப்படும். அவற்றின் மீதான நடவடிக்கைக்கு காலதாமதம் ஆகலாம். இவ்வாறு கூறினர்.