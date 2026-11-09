வடமாநில தொழிலாளர்களை குறிவைத்து 'போதை' விற்பனை: திணறும் போலீசார்
வடமாநில தொழிலாளர்களை குறிவைத்து 'போதை' விற்பனை: திணறும் போலீசார்
ADDED : நவ 08, 2026 05:31 AM
பள்ளிப்பாளையம்:வடமாநில
தொழிலாளர்களை குறிவைத்து போதைப்பொருட்கள் விற்பனை
செய்யப்படுவதால், அதன் புழக்கத்தை கட்டுப்படுத்த முடியாமல்,
பள்ளிப்பாளையம் போலீசார் திணறி வருகின்றனர்.
நாமக்கல் மாவட்டம், பள்ளிப்பாளையத்தில், 'ஸ்பின்னிங்' மில்கள் அதிகளவில் உள்ளன.
இங்கு
தமிழர்களைவிட, வடமாநில தொழிலாளர்களே அதிகளவில்
பணிபுரிகின்றனர். இந்நிலையில், பள்ளிப்பாளையம் பகுதியில், கடந்த
ஓரண்டாக போதை மாத்திரை, கஞ்சா விற்பனை உள்ளிட்ட போதை வஸ்துகள்
விற்பனை அதிகரித்துள்ளது. குறிப்பாக, வடமாநில இளைஞர்களை
குறிவைத்தே போதை மாத்திரை, கஞ்சா விற்பனை நடக்கிறது.
மேலும்,
தமிழகத்தில் தடை செய்யப்பட்ட குட்கா உள்ளிட்ட போதை பொருட்கள், மற்ற
மாநிலங்களில் பயன்பாட்டில் இருந்து வருகிறது. இதனால்,
வடமாநிலத்தவர்களுக்கு எளிதில் கிடைப்பதால், சட்டவிரோதமாக
கடத்தி வந்து, இங்கு விற்பனையிலும் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.
கடந்த,
மார்ச், 18ல், பள்ளிப்பாளையம் பகுதிக்கு கஞ்சா கடத்தி வந்த, பீஹார்
வாலிபர் உள்பட, நான்கு பேர்; கடந்த, மே, 16ல், ஆந்திரா மாநிலம்,
விஜயவாடாவில் இருந்து ரயில் மூலம், 12 கிலோ கஞ்சா கடத்தி வந்த, ஆறு
பேர்; கடந்த, 22ல், ஆர்.எஸ்., சாலைப்பகுதியில் போதை மாத்திரை விற்ற,
இரண்டு பேர்; நேற்று முன்தினம், பள்ளிப்பாளையம் ஆற்றங்கரையோரம்,
போதை மாத்திரை விற்ற, மூன்று பேர் என, பள்ளிப்பாளையம் போலீசார் கைது
நடவடிக்கையில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.
இருப்பினும், போதைப்பொருள் புழக்கத்தை கட்டுப்படுத்த முடியாமல், பள்ளிப்பாளையம் போலீசார் திணறி வருகின்றனர்.