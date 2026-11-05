2 மாத கர்ப்பிணி சாவு போலீசார் விசாரணை

ADDED : நவ 04, 2026 06:55 AM
நாமகிரிப்பேட்டை:நாமகிரிப்பேட்டை அருகே, இரண்டு மாத கர்ப்பிணி வாந்தி மயக்கம் ஏற்பட்டு சிகிச்சை பலனின்றி இறந்தார்.
நாமகிரிப்பேட்டை
அடுத்த வெள்ளக்கல்பட்டி அம்பேத்கர் நகரை சேர்ந்தவர் மணிகண்டன்.
கூலித்தொழிலாளி. இவரது மனைவி கார்த்திகா, 29. இவர்களுக்கு
திருமணமாகி, 10 ஆண்டுகள் ஆகிறது. இத்தம்பதிக்கு, 6 வயதில் ஆண்
குழந்தை உள்ளது. கார்த்திகா, 2 மாதங்களுக்கு முன்பு மீண்டும்
கர்ப்பமானார். கர்ப்பம் தரித்த நாள் முதல், அவருக்கு உடல்நலக்குறைவு
ஏற்பட்டு வந்தது. குறிப்பாக சாப்பிடும் போதெல்லாம், வாந்தி வருவதாக
குடும்பத்தினரிடம் கூறி வந்துள்ளார். இதனால் மன உளைச்சலுக்கு ஆளான
அவர், வாந்திக்கு பயந்து கடந்த, 2 நாட்களாக எந்தவித உணவும்
உட்கொள்ளாமல் பட்டினியாக இருந்ததாக கூறப்படுகிறது. இதனால்
கார்த்திகாவுக்கு கடுமையான சோர்வும், உடல் பலவீனமும் ஏற்பட்டது.
நேற்று
முன்தினம் சாப்பிடாமல் இருந்த நிலையில், அவருக்கு மீண்டும் வாந்தி
ஏற்பட்டது. அப்போது நிலைகுலைந்து கீழே விழுந்து மயக்கமடைந்தார்.
அவரை மீட்டு ராசிபுரம் அரசு மருத்துவமனைக்கு கொண்டு சென்றனர். அங்கு
பணியில் இருந்த டாக்டர்கள், கார்த்திகாவை பரிசோதித்து விட்டு,
ஏற்கனவே இறந்து விட்டதாக தெரிவித்தனர்.
நாமகிரிப்பேட்டை போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். இச்சம்பவம் அப்பகுதியில் சோகத்தை ஏற்படுத்தி உள்ளது.