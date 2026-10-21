விதி மீறினால் வழக்கு போலீசார் எச்சரிக்கை

ADDED : அக் 21, 2026 05:23 AM
ராசிபுரம்:ராசிபுரம்
பகுதியில் விபத்துகளை குறைக்கும் நோக்கில், போக்குவரத்து போலீசார்
தொடர்ந்து பல்வேறு பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருகின்றனர்.
இதன் ஒரு பகுதியாக, ராசிபுரம் அரசு பஸ் டிப்போ அருகே உள்ள
நெடுஞ்சாலையில் போக்குவரத்து போலீசார், நேற்று வாகன தணிக்கையில்
ஈடுபட்டனர்.
அப்போது, எஸ்.எஸ்.ஐ.,க்கள் சுப்பிரமணி, பாலு,
ஜெயக்குமார் உள்ளிட்ட போலீசார் வாகனங்களை நிறுத்தி சோதனை செய்தனர்.
அந்த வழியாக, 'ஹெல்மெட்' அணியாமல் இருசக்கர வாகனங்களை ஓட்டி
வந்தவர்கள், அதிவேகத்தில் சென்றவர்கள் மற்றும் இருசக்கர
வாகனத்தில், 3 பேர் பயணம் செய்தவர்களை போலீசார் தடுத்து நிறுத்தினர்.
அவர்களை எச்சரித்த போலீசார், 'ஒவ்வொருவரும் தங்களது குடும்பத்தின்
எதிர்காலம் மற்றும் பாதுகாப்பை கருத்தில் கொண்டு செயல்பட வேண்டும்.
அனைவரும் தவறாமல், 'ஹெல்மெட்' அணிந்து செல்ல வேண்டும்' என அறிவுரை
வழங்கினர். மேலும், சாலை விதிகளை மீறுவோர் மீது சட்டப்படி நடவடிக்கை
எடுக்கப்படும் என, எச்சரிக்கை விடுத்தனர்.