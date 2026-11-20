/உள்ளூர் செய்திகள்/நாமக்கல்/தெப்பக்குளத்தில் சடலம் போலீசார் விசாரணை
ADDED : நவ 20, 2026 03:41 AM
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திருச்செங்கோடு:திருச்செங்கோடு, ஈரோடு ரோட்டில் உள்ள தெப்பக்குளத்தில் நேற்று காலை ஆண் சடலம் மிதந்துள்ளது.
திருச்செங்கோடு
டவுன் இன்ஸ்பெக்டர் கோபாலகிருஷ்ணன் மற்றும் போலீசார், பிரேதத்தை
மீட்டு விசாரனை செய்தனர்.
சிகப்பு நிற பனியனும், கருப்பு நிற டிராயரும்
அணிந்திருந்த அவருக்கு, 45 வயது இருக்கும். இவர் இறந்தது எப்படி
என்பது குறித்து, போலீசார் விசாரணையில் ஈடுபட்டனர். அதில், மலையடி
குட்டை பகுதியை சேர்ந்த டாடா ஏஸ் வாகன ஓட்டுனர் ரமேஷ், 48, என்பது
தெரியவந்தது. இவர் இறந்தது எப்படி என்பது குறித்து, போலீசார்
விசாரணை செய்து வருகின்றனர்.