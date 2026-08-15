இரவில் சாயக்கழிவுநீர் வெளியேற்றம் மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரிய அதிகாரிகள் ஆய்வு
இரவில் சாயக்கழிவுநீர் வெளியேற்றம் மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரிய அதிகாரிகள் ஆய்வு
ADDED : ஆக 13, 2026 05:54 AM
பள்ளிப்பாளையம்:ஆவத்திபாளையம்,
சமயசங்கிலி பகுதியில் செல்லும் ஓடை, சாக்கடை கால்வாயில், இரவில்
சாயக்கழிவுநீர் வெளியேற்றப்படுகிறதா? என, குமாரபாளையம் மாசு
கட்டுப்பாட்டுவாரிய அதிகாரிகள் ஆய்வு செய்தனர்.
பள்ளிப்பாளையத்தில்
சமயசங்கிலி, களியனுார், ஆவத்திபாளையம், ஒட்டமெத்தை, பெரியகாடு,
நேருநகர், அக்ரஹாரம், ஆண்டிக்காடு, டி.வி.எஸ்., மேடு உள்ளிட்ட
சுற்று வட்டார பகுதிகளில் ஏராளமான சாயப்பட்டறைகள்
செயல்படுகின்றன. இந்த சாயப்பட்டறைகளில் இருந்து, விதிமீறி
சாயக்கழிவுநீர் வெளியேற்றப்படுகிறது. இவ்வாறு
வெளியேற்றப்படும் சாயக்கழிவுநீர் நேரடியாக காவிரி ஆற்றில்
கலப்பதால், ஆற்று தண்ணீர் மாசடைகிறது.
இந்த மாசடைந்த தண்ணீரை
பயன்படுத்தும் மக்களுக்கு கேன்சர், கிட்னி பாதிப்பு, தோல் நோய்,
அலர்ஜி உள்ளிட்ட பல்வேறு உடல் சார்ந்த பாதிப்புகள் ஏற்படுகின்றன.
புதிய ஆட்சி அமைந்தவுடன், கடந்த ஜூன், 5 முதல் சேலம், ஈரோடு,
தர்மபுரி, நாமக்கல் மாவட்டத்தை சேர்ந்த சுற்றுச்சூழல்
மாசுகட்டுப்பாட்டுவாரிய அதிகாரிகள், நான்கு குழுக்களாக
பள்ளிப்பாளையம், குமாரபாளையம் பகுதியில் சாய ஆலைகளில் ஆய்வு செய்து
விதிமீறி செயல்பட்ட சாய ஆலைகளை கண்டறிந்து மின் இணைப்பு துண்டிப்பு,
'சீல்' வைப்பு உள்ளிட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டது. நடவடிக்கை
காரணமாக, இரண்டு வாரங்கள் மட்டும் சாய ஆலைகள் செயல்படாமல் இருந்தது.
பின் வழக்கம்போல் செயல்பட துவங்கி விட்டன.
குறிப்பாக,
சமயசங்கிலி, ஆவத்திபாளையம், நேருநகர் பகுதியில் செயல்படும் சாய
ஆலைகள், இரவில் சாயக்கழிவுநீரை அப்பகுதியில் செல்லும் ஓடை, சாக்கடை
கால்வாயில் திறந்து விடுகின்றன. ஓடை, சாக்கடை கால்வாயில் இரவில்
சாயக்கழிவுநீர் செல்கிறது என்ற புகார் அடிப்படையில், நேற்று
முன்தினம் நள்ளிரவு, குமாரபாளையம் மாசு கட்டுப்பாட்டுவாரிய
அதிகாரிகள் ஓடையில் ஆய்வு செய்தனர்.