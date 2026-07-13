ஆண்கள் மட்டுமே பங்கேற்கும் பொங்களாயி அம்மன் திருவிழா
ஆண்கள் மட்டுமே பங்கேற்கும் பொங்களாயி அம்மன் திருவிழா
ADDED : ஜூலை 13, 2026 05:58 AM
மலையாம்பட்டி:மலையாம்பட்டி
பொங்களாயி அம்மன் கோவில் திருவிழா மற்றும் ஆண்கள் மட்டுமே கலந்து
கொள்ளும் அசைவ அன்னதானம் ஏற்பாடுகள் தொடங்கியுள்ளது.
நாமக்கல்
மாவட்டம், மலையாம்பட்டி கிராமத்தில் எழுந்தருளி அருள்பாலித்து வரும்
பொங்களாயி அம்மன் திருக்கோவில் திருவிழா, வரும், 26ல் நடக்கிறது.
இத்திருவிழாவை முன்னிட்டு அன்று இரவு, 9:00 மணிக்கு மஹா பூஜை மற்றும்
தீபாராதனை நடக்கும். இதில் நேர்த்திக்கடன் செலுத்துவதற்காக ஆண்கள்
மட்டுமே கலந்துகொண்டு வழிபாடு நடத்த உள்ளனர். இதையொட்டி, 27
அதிகாலை, 6:00 மணி முதல் காலை, 11:00 மணி வரை ஆண்கள் மட்டுமே கலந்து
கொள்ளும் அசைவ அன்னதானம் நடக்கும். திருவிழாவிற்கு பொதுமக்கள்
மற்றும் பக்தர்கள் அபிஷேக, ஆராதனைகளில் கலந்துகொண்டு நிதியுதவி
மற்றும் பொருளுதவி அளித்து சிறப்பிக்க வேண்டும் என அழைப்பு
விடுக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த அசைவ அன்னதானத்திற்காக கிடா
வழங்குவோர் வரி தொகையாக, 201 ரூபாய் செலுத்துமாறு
கேட்டுக்கொள்ளப்பட்டுள்ளது. ஸ்ரீ பொங்களாயி அம்மனுக்கு
நேர்த்திக்கடன் மற்றும் கிடா கொடுப்பவர்கள் ஞாயிற்றுக்கிழமை இரவு,
7:00 மணிக்குள் ஒப்படைக்க வேண்டும் எனவும் கேட்டுக்கொண்டுள்ளனர்.