/உள்ளூர் செய்திகள்/நாமக்கல்/ மக்கள் தொகை தின கருத்தரங்கம்
ADDED : ஜூலை 26, 2026 05:41 AM
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எலச்சிபாளையம்:எலச்சிபாளையம் அரசு மேல்நிலைப்பள்ளியில், நேற்று முன்தினம், நாமக்கல் மாவட்ட மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை சார்பில், உலக மக்கள்தொகை தின கருத்தரங்கம் மற்றும் விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி நடந்தது.
இதில், பள்ளி தலைமை ஆசிரியர் பாலசுப்ரமணியன் தலைமையில், மக்கள் தொகை அதிகரிப்பு குறித்து பல்வேறு போட்டிகள் நடத்தப்பட்டன.
போட்டியில் வெற்றிபெற்ற மாணவர்களுக்கு எலச்சிபாளையம் அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலைய மருத்துவ அலுவலர் தமிழ்ச்செல்வன் பரிசு வழங்கி பாராட்டு தெரிவித்தார்.