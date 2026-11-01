நவ., 6ல் அஞ்சல் குறைதீர் கூட்டம்

ADDED : அக் 31, 2026 06:18 AM
நாமக்கல்:'நவ., 6ல்,
அஞ்சல் துறை வாடிக்கையாளர் கள் குறைதீர்க்கும் நாள் கூட்டம்
நடக்கிறது' என, நாமக்கல் கோட்ட கண்காணிப்பாளர் இந்திரா
தெரிவித்துள்ளார்.
இதுகுறித்து அவர் வெளியிட்ட அறிக்கை: நாமக்கல் -
திருச்சி சாலையில் உள்ள, நாமக்கல் கோட்ட அலுவலகத்தில், அஞ்சல் துறை
வாடிக்கையாளர்கள் குறை தீர்க்கும் நாள் கூட்டம், வரும் நவ., 6 காலை,
11:00 மணிக்கு நடக்கிறது. வாடிக்கையாளர்கள், சேவையில் ஏதும் குறை
இருந்தால், புகார்களை, 'அஞ்சல் கோட்ட கண்காணிப்பாளர், நாமக்கல்
கோட்டம், நாமக்கல்--637001' என்ற முகவரிக்கு, வரும், நவ., 4க்குள்,
சென்றடையும் வகையில் அனுப்பலாம். அஞ்சலக உறை மீது, 'அஞ்சல் துறை
வாடிக்கையாளர்கள் குறைதீர்க்கும் மனு சம்பந்தமாக' என்று எழுத
வேண்டும்.
கூட்டத்தில், நேரடியாகவும் கலந்து கொள்ளலாம். புகார்
கடிதத்தில், முழு தகவல்களும் குறிப்பிட வேண்டும். புகார்கள், சேமிப்பு
கணக்கில் அல்லது அஞ்சல் ஆயுள் காப்பீட்டில் இருந்தால், அதன் கணக்கு எண்,
பி.எல்.ஐ., ஆர்.பி.எல்.ஐ., பாலிசி நெம்பர், முகவரி மற்றும் எந்த
அலுவலகத்தில் பிடித்தம் செய்யப்படுகிறது ஆகிய விபரங்களை
குறிப்பிட வேண்டும் என, தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.