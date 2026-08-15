அஞ்சல் துறையினர் தேசியக்கொடி பேரணி

ADDED : ஆக 13, 2026 05:49 AM
நாமக்கல்:நாமக்கல்
அஞ்சல்துறை அலுவலகத்தினர், தேசிய கொடியுடன் பேரணியாக
வந்து பொதுமக்களிடம் விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தினர்.
வரும், ஆக.,
15ல், 80வது சுதந்திர தினத்தை முன்னிட்டு, நாமக்கல் கோட்ட இந்திய
அஞ்சல் துறை சார்பில், 'ஹர் கர் திரங்கா' பிரசாரத்தின் நோக்கமாக,
இல்லம் தோறும் தேசியக்கொடி ஏற்றுவோம் என்பதை ஊக்கப்படுத்தும்
வகையில், அஞ்சல் ஊழியர்கள் அனைவரும், நேற்று தேசியக்கொடி ஏந்தி
பேரணியாக சென்றனர். நாமக்கல் தலைமை அஞ்சலகத்திலிருந்து, அஞ்சல்
கோட்ட கண்காணிப்பாளர் இந்திரா, பேரணியை துவக்கி வைத்தார். பேரணி,
ஸ்டேட் பாங்க், திருச்சி சாலை, மணிக்கூண்டு, மோகனுார் சாலை,
பி.எஸ்.என்.எல்., அலுவலகம் வழியாக மீண்டும் தலைமை அஞ்சலகத்தை
வந்தடைந்தது. இந்த ஊர்வலத்தில் துணை அஞ்சல் கோட்ட கண்காணிப்பாளர்
பரமேஸ்வரன் உள்ளிட்ட தலைமை துணை மற்றும் கிளை அஞ்சலக ஊழியர்கள்
ஏராளமானோர் பங்கேற்றனர்.