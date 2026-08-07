காவிரி ஆற்றில் நீர்வரத்து குறைவால் தடுப்பணையில் மின் உற்பத்தி பாதிப்பு
காவிரி ஆற்றில் நீர்வரத்து குறைவால் தடுப்பணையில் மின் உற்பத்தி பாதிப்பு
ADDED : ஜூலை 30, 2026 01:38 AM
பள்ளிப்பாளையம்: சமயசங்கிலி, ஓடப்பள்ளி தடுப்பணையில் குடிநீர் தேவைக்கும் மட்டும் தண்ணீர் தேக்கி வைக்கப்பட்டுள்ளதால், மின் உற்பத்தி பாதிக்கப்பட்டுள்ளது.
பள்ளிப்பாளையம் பகுதியில் சமயசங்கிலி, ஓடப்பள்ளி ஆகிய, இரண்டு இடங்களில் காவிரி ஆற்றின் குறுக்கே தடுப்பணை உள்-ளது. இந்த தடுப்பணையில், ஒன்பது மீட்டர் உயரத்திற்கு தண்ணீர் தேக்கி வைக்கப்படும். இந்த தடுப்பணையின் நீர்தேக்க பகுதியில், 10 கி.மீ., துாரத்திற்கு தண்ணீர் தேக்கி இருக்கும். தடுப்பணையில் தேக்கி வைக்கப்பட்டுள்ள தண்ணீரை பயன்ப-டுத்தி சமயசங்கிலி, ஓடப்பள்ளி தடுப்பணைகளில் மின் உற்பத்தி நடக்கும்.ஆற்றில் தண்ணீர் வரத்து அடிப்படையில், தடுப்பணையில் தண்ணீர் தேக்கி வைக்கப்பட்டு மின் உற்பத்தி பாதிக்கப்படும். தடுப்பணையில் தண்ணீர் தேக்கம் இருப்பு குறைந்தால், மின் உற்-பத்தி பாதிக்கப்படும். இந்நிலையில், கடந்த, நான்கு மாதங்களாக ஆற்றில் குடிநீர் தேவைக்கும் மட்டும் தண்ணீர் வருகிறது. ஆற்றில் வரும் சமயசங்கிலி, ஓடப்பள்ளி தடுப்பணையின் நீர்-தேக்க பகுதிகளில் குடிநீர் தேவைக்கும் மட்டும் தண்ணீர் தேக்கி வைக்கப்பட்டுள்ளது. இதனால் மின் உற்பத்திக்கு போதுமானளவு தண்ணீர் தேக்கம் இருப்பு இல்லாததால் மின் உற்பத்தி பாதிக்கப்-பட்டுள்ளது.