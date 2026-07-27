சிவன் கோவில்களில் பிரதோஷ வழிபாடு

ADDED : ஜூலை 27, 2026 05:28 AM
ராசிபுரம்:ராசிபுரத்தில்
பிரசித்தி பெற்ற கைலாசநாதர் உடனமர் தர்மசம்வர்த்தினி தாயார்
கோவில் உள்ளது. இக்கோவிலில் ஒவ்வொரு முக்கிய விசேஷ தினங்களிலும்,
கைலாசநாதருக்கு பல்வேறு சிறப்பு பூஜை, அபிஷேகம் நடக்கும்.
நேற்று,
பிரதோஷத்தை முன்னிட்டு கைலாசநாதர் மற்றும் நந்தி பகவான் உள்ளிட்ட
தெய்வங்களுக்கு முக்கிய அபிஷேகங்கள் செய்யப்பட்டன. பால், தயிர்,
மஞ்சள், சந்தனம், தேன், பஞ்சாமிர்தம், இளநீர், பன்னீர் போன்ற பல்வேறு
வாசனை திரவியங்களால் அபிஷேகம் செய்யப்பட்டது. தொடர்ந்து
கைலாசநாதர், நந்தி பகவான் ஆகியோருக்கு வெள்ளிக்காப்பு மற்றும் மலர்
அலங்காரம் செய்யப்பட்டு மகா தீபாராதனை காண்பிக்கப்பட்டது.
தொடர்ந்து
கைலாசநாதர் உடனமர் தர்மசம்வர்த்தினி தாயார் திருத்தேர்
உற்சவத்தில் பக்தர்கள் கோவிலை சுற்றி தேரை இழுத்து வந்து சுவாமி
தரிசனம் செய்தனர். கோயில் நிர்வாகம் மற்றும்
கட்டளைதாரர்கள் சார்பில் பக்தர்களுக்கு அன்னதானம் வழங்கப்பட்டது.
இதேபோல்,
சிங்களாந்தபுரம் திருவேஸ்வரர் கோவில் மற்றும் கல்குறிச்சி
கற்பூரநாதேஸ்வரர் கோவிலில் நந்திக்கு அபிஷேகம் செய்யப்பட்டது.
இதில் உற்சவர், கோவில் வளாகத்திற்குள் தேரில் வலம் வந்து
பக்தர்களுக்கு அருள்பாலித்தார். ராசிபுரம் அடுத்த அலவாய்மலை
சித்தேஸ்வரர் கோவிலிலும் பிரதோஷ வழிபாடு நடந்தது.