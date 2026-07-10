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பெண் குழந்தை பெற்ற தாய்மார்களுக்கு நினைவு பரிசு பெட்டகம் வழங்கல்

பெண் குழந்தை பெற்ற தாய்மார்களுக்கு நினைவு பரிசு பெட்டகம் வழங்கல்

ADDED : ஜூலை 10, 2026 05:18 AM

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ADDED : ஜூலை 10, 2026 05:18 AM

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நாமக்கல்:பெண் குழந்தை பெற்ற தாய்மார்களுக்கு, நாமக்கல் கலெக்டர் நினைவு பரிசு பெட்டகங்களை வழங்கினார்.

மகளிர் உரிமைத்துறை சார்பில், பெண் குழந்தைகளை காப்போம், பெண் குழந்தைகளுக்கு கற்பிப்போம் திட்டத்தின் கீழ், நாமக்கல் அரசு மருத்துவக்கல்லுாரி மருத்துவமனையில், மகப்பேறு பிரிவில், பெண் குழந்தைகள் பெற்ற, 20க்கும் மேற்பட்ட தாய்மார்களுக்கு கலெக்டர் மதுபாலன் நினைவு பரிசு பெட்டகங்களை (பேபி கிப்ட்) வழங்கினார்.

பின்னர் அவர் கூறியதாவது: பெண் குழந்தைகளை காப்போம், பெண் குழந்தைகளுக்கு கற்பிப்போம் என்ற திட்டத்தின் முக்கிய நோக்கம், பெண் குழந்தைகளின் பிறப்பை உறுதி செய்து, அவர்களின் கல்வி, திறன் மற்றும் பங்கேற்பை மேம்படுத்துதல் ஆகும். இத்திட்டம் ஆண், பெண் குழந்தை விகிதத்தை சமன்படுத்துவதற்காகவும், குறைந்து வரும் பெண் குழந்தைகளின் எண்ணிக்கையை அதிகரிக்கவும், பெண் குழந்தைகளின் பாலின சமநிலையை மேம்படுத்திடவும், பெண் குழந்தைகள் கல்வி கற்பதை உறுதி செய்திடவும். பெண் குழந்தைகளின் பாதுகாப்பை உறுதிப்படுத்த செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது.

இவ்வாறு கூறினார்.

நிகழ்ச்சியில், மாவட்ட சமூக நல அலுவலர் காயத்திரி, அரசு மருத்துவக் கல்லுாரி மருத்துவமனை கண்காணிப்பாளர் குணசேகரன் உள்ளிட்டோர் கலந்துகொண்டனர்.

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