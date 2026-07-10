அருள்வாக்கு வந்தது போல் நடித்து பூசாரியிடம் 4 பவுன் நகை அபேஸ்
அருள்வாக்கு வந்தது போல் நடித்து பூசாரியிடம் 4 பவுன் நகை அபேஸ்
ADDED : ஜூலை 10, 2026 05:23 AM
எருமப்பட்டி:பொன்னேரியில்,
திருநீர் கேட்டு வந்த பெண் அருள்வாக்கு வந்தது போல் நடந்து,
பூசாரியிடம் நகைகளை பறித்து சென்றது பரபரப்பை
ஏற்படுத்தியுள்ளது.
நாமக்கல் மாவட்டம், எருமப்பட்டி யூனியன்,
பொட்டிரெட்டிப்பட்டி பஞ்., பொன்னேரி கிராமத்தை சேர்ந்தவர்
வீராசாமி, 87, பூசாரி. இவரது மனைவி லட்சுமி, 80. இவர்கள் பொன்னேரி பஸ்
ஸ்டாப் எதிரில் கோவில் கட்டி வசித்து வருகின்றனர். கடந்த 7ம் தேதி
மதியம் 2:00 மணியளவில் வீராசாமி, லட்சுமி ஆகியோர் வீட்டின் வெளியில்
கட்டிலில் படுத்திருந்தனர். அப்போது அங்கு வந்த, 45 வயது
மதிக்கத்தக்க பெண் ஒருவர், வீராசாமியிடம் நீங்கள் கடந்த சில
தினங்களுக்கு முன்பு திருநீர் கொடுத்ததால், எங்கள் குடும்பத்தில்
பிரச்னை இல்லாமல் உள்ளது. உடல் நலம் நன்றாக உள்ளது; இருந்தாலும்
திருநீர் கொடுத்தால் பரவாயில்லை என்று கூறி, பேச்சு கொடுத்துள்ளார்.
அப்போது, மூதாட்டி லட்சுமியின் காதில் தோடு, மூக்குத்தி இல்லாமல்
உள்ளதாக அந்த பெண் வருத்தப்பட்டு பேசியுள்ளார்.
இந்த பெண்ணின்
பேச்சை நம்பிய வீராசாமி, வீட்டினுள் சென்று திருநீரு எடுத்து வந்து
கொடுத்ததோடு, மூக்குத்தி,தோடு உள்ளிட்ட 4 பவுன் நகை உள்ளதாக கூறி
அதை காட்டியுள்ளார். நகை பெட்டியை பார்த்ததும், திடீரென அருள்வாக்கு
வந்தது போல் நடித்த அந்த பெண், அவர்கள் இருவர் மீது தீருநீரை துாவி
விட்டு, நகை பெட்டியை துாக்கி கொண்டு ஓட்டம் பிடித்தார். எருமப்பட்டி
போலீசார், பெண்ணை வலை வீசி தேடி வருகின்றனர்.