தொடக்கப்பள்ளி ஆசிரியர் கூட்டம்

ADDED : அக் 10, 2026 04:23 AM
திருச்செங்கோடு:திருச்செங்கோடு
மலையடிவார நடுநிலை பள்ளியில், தமிழ்நாடு தொடக்கப்பள்ளி ஆசிரியர்
மன்ற நிர்வாகிகள் கூட்டம் நடந்தது.
திருச்செங்கோடு முன்னாள் ஒன்றிய
செயலாளர் கார்த்தி தலைமை வகித்தார். ஒன்றிய செயலாளர் சிவக்குமார்,
பொருளாளர் கோகிலா ஆகியோர் வரவேற்றனர். ஓய்வு பெற்ற அரசு ஊழியர் சங்க
மாநில செயலாளர் ஜெபமாலை மேரி, தமிழ்நாடு நெடுஞ்சாலைத்துறை சாலை
பராமரிப்பு ஊழியர் சங்க மாநில தணிக்கையாளர் மணிவண்ணன் ஆகியோர்
முன்னிலை வகித்தனர். தேர்தல் அறிக்கை உறுதிமொழிப்படி, பழைய
ஓய்வூதிய திட்டத்தை அமல்படுத்த வேண்டும். நாமக்கல் மாவட்டத்தில்
அனைத்து ஒன்றியங்களில் உள்ள பள்ளி, கல்லுாரி மற்றும் அரசு
அலுவலகங்களில் பணியாற்றும் பங்களிப்பு ஓய்வூதிய திட்ட
சந்தாதாரர் சந்திப்பு இயக்கம் நடத்துவது உள்ளிட்ட தீர்மானங்கள்
நிறைவேற்றப்பட்டன. நாமக்கல் மாவட்ட தமிழ்நாடு தொடக்கப்பள்ளி
ஆசிரியர் மன்ற நிர்வாகிகள் சங்க, மாநில பொருளாளர் முருகசெல்வராஜ்
உள்பட பலர் கலந்துகொண்டனர்.