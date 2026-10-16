தொடக்கப்பள்ளி ஆசிரியர் மன்ற செயற்குழு கூட்டம்

ADDED : அக் 16, 2026 06:37 AM
ப.வேலுார்:பரமத்தி ஊராட்சி ஒன்றிய தொடக்கப் பள்ளியில், தமிழ்நாடு தொடக்கப்பள்ளி ஆசிரியர் மன்ற, ஒன்றிய செயற்குழு கூட்டம் நடந்தது.
பழைய ஓய்வூதிய திட்டத்தை தொடரக்கோரி, தமிழ்நாடு தொடக்கப்பள்ளி ஆசிரியர் மன்ற செயற்குழு கூட்டத்தில் தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது. ஒன்றிய தலைவர் ரங்கசாமி தலைமை வகித்தார். செயலாளர் சேகர் வரவேற்றார். மாவட்ட செயற்குழு உறுப்பினர்கள் கந்தசாமி,
அமிர்தவல்லி ஆகியோர் முன்னிலை வகித்தனர்.
கூட்டத்தில், கட்டாய ஆசிரியர் தகுதி தேர்விலிருந்து விலக்கு அளிக்க சட்டம் இயற்ற வேண்டும். காலை மற்றும் மதிய உணவு திட்ட கண்காணிப்பு பணிகளிலிருந்து ஆசிரியர்களை விடுவிக்க வேண்டும்.
சொத்து விபரங்கள் தாக்கல் செய்வதிலிருந்து, ஆசிரியர்களுக்கு விலக்கு அளிக்க வேண்டும். பேரூராட்சி மற்றும் பரமத்தி ஒன்றிய பள்ளிகளில் பணியாற்றும் பகுதிநேர துாய்மை பணியாளர்களுக்கு, நிலுவையில் உள்ள ஊதியத்தை உடனடியாக வழங்க வேண்டும் என்பன உள்ளிட்ட பல்வேறு தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டன.