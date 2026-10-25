மேம்பாலம் வழியாக சென்ற தனியார் பஸ்சுக்கு அபராதம்

ADDED : அக் 24, 2026 05:51 AM
பள்ளிப்பாளையம்:பள்ளிப்பாளையம், ஆலாம்பாளையத்தில் இருந்து ஒன்பதாம்படி வரை மேம்பாலம் உள்ளது.
ஆலாம்பாளையம்
பகுதியில் உள்ள மேம்பாலத்தில் ஏறினால், பள்ளிப்பாளையம் பஸ் ஸ்டாண்ட்
வராமல், நேராக ஒன்பதாம்படி பகுதியில் தான் இறங்க முடியும்.
மேம்பாலத்தின் கீழே செல்லும் சாலையில் சென்றால் தான், பள்ளிப்பாளையம்
பஸ் ஸ்டாண்ட் பகுதிக்கு செல்ல முடியும்.
ஆனால், பெரும்பாலான தனியார்
பஸ்கள், பள்ளிப்பாளையம் பஸ் ஸ்டாண்ட் பகுதியை புறக்கணித்து விட்டு,
மேம்பாலம் வழியாக செல்கின்றன. இதனால் பஸ்சுக்காக காத்திருக்கும்
பயணிகள் அவதிக்குள்ளாகின்றனர்.
இந்நிலையில், நேற்று மாலை,
பள்ளிப்பாளையம் டி.எஸ்.பி., கவுதம் தலைமையில், பள்ளிப்பாளையம்
போலீசார் மேம்பாலத்தின் மேலே வாகன தணிக்கையில் ஈடுபட்டனர்.
அப்போது, பள்ளிப்பாளையம் பஸ் ஸ்டாண்டை புறக்கணித்துவிட்டு,
நேரடியாக மேம்பாலம் வழியாக சென்ற, இரண்டு தனியார் பஸ்சுக்கு, தலா,
10,000 ரூபாய் அபராதம் விதித்தனர்.