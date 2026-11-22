/உள்ளூர் செய்திகள்/நாமக்கல்/தனியார் வேலைவாய்ப்பு முகாம்: 59 பேர் தேர்வு
ADDED : நவ 21, 2026 04:10 AM
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நாமக்கல்;நாமக்கல் மாவட்ட வேலைவாய்ப்பு மற்றும் தொழில்நெறி வழிகாட்டும் மையத்தில், நேற்று நடந்த தனியார் துறை வேலைவாய்ப்பு முகாமில், 59 பேர் தேர்வு செய்யப்பட்டனர்.
தனியார் துறை நிறுவனங்களும், -தனியார் துறையில் பணிபுரிய விருப்பம் உள்ள மனுதாரர்களும் நேரடியாக சந்திக்கும் வேலைவாய்ப்பு முகாம், நாமக்கல் - மோகனுார் சாலையில் செயல்பட்டு வரும் மாவட்ட வேலைவாய்ப்பு மற்றும் தொழில்நெறி வழிகாட்டும் மைய வளாகத்தில் மாவட்ட வேலைவாய்ப்பு அலுவலர் ஷீலா தலைமையில் நடந்தது. அதில், 29 தனியார் நிறுவனங்கள் பங்கேற்றன. அதற்காக, மாவட்டத்தில் பல்வேறு பகுதியில் இருந்து பட்டதாரிகள், மாற்றுத்திறனாளிகள் உள்ளிட்ட, 107 பேர் பங்கேற்றனர். அதில், 59 பேர் தேர்வு செய்யப்பட்டு அவர்களுக்கு பணி நியமனை ஆணை வழங்கப்பட்டது.