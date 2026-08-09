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தனியார் துறை வேலைவாய்ப்பு முகாம் 783 பேருக்கு பணி ஆணை

தனியார் துறை வேலைவாய்ப்பு முகாம் 783 பேருக்கு பணி ஆணை

ADDED : ஆக 09, 2026 05:01 AM

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ADDED : ஆக 09, 2026 05:01 AM

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நாமகிரிப்பேட்டை:நாமக்கல் அருகே நடந்த மாபெரும் தனியார் வேலைவாய்ப்பு முகாமில் தேர்வு செய்யப்பட்ட, 783 பேருக்கு, அமைச்சர் லோகேஷ் தமிழ்ச்செல்வன் பணி ஆணை வழங்கினார்.

நாமக்கல் அருகே, பாச்சலில் உள்ள தனியார் பொறியியல் கல்லுாரி வளாகத்தில் தனியார்துறை வேலைவாய்ப்பு முகாம் நடந்தது. கலெக்டர் மதுபாலன் தலைமை வகித்தார். எம்.எல்.ஏ.,க்கள் திலீப், சந்திரசேகர் ஆகியோர் முன்னிலை வகித்தனர்.

முகாமில், 8ம் வகுப்பு முதல், பிளஸ் 2 வரை முடித்தவர்கள், டிப்ளமோ, ஐ.டி.ஐ., பட்டதாரிகள், பொறியியல் பட்டதாரிகள் மற்றும் தையற்பயிற்சி, நர்சிங் பயிற்சி பெற்றவர்கள் என பல்வேறு தரப்பினர் பங்கேற்றனர். முகாமில், 213க்கும் மேற்பட்ட தனியார் நிறுவனங்கள் பங்கேற்று நேர்முக தேர்வை நடத்தின.

இதில், 2,729 வேலைநாடுநர்கள் கலந்துகொண்டு விண்ணப்பித்தனர். வணிகவரி மற்றும் பத்திர பதிவுத்துறை அமைச்சர் லோகேஷ் தமிழ்ச்செல்வன், தேர்வு செய்யப்பட்ட, 783 பேருக்கு பணி நியமன ஆணை வழங்கினார்.

அப்போது அவர் பேசியதாவது:

வேலைக்கு செல்லும் இளைஞர்கள், ஒரே இடத்தில் கிணற்றுத்தவளையாக இருக்கக்கூடாது. எங்கு நல்ல வாய்ப்பு கிடைத்தாலும் அங்கு சென்று பணியாற்றுவதற்கும், புதிய சூழலுக்கு ஏற்ப நம்மை மாற்றிக்கொள்வதற்கும் தயாராக இருக்க வேண்டும். ஏ.ஐ., தொழில்நுட்பம் மிகப்பெரிய மாற்றத்தை ஏற்படுத்தி வருகிறது. எனவே புதிய தொழில்நுட்பங்களையும், தகவல் தொடர்பு திறனையும் தொடர்ந்து கற்றுக்கொண்டு உங்கள் திறமைகளை வளர்த்துக்கொள்ள வேண்டும்.

இவ்வாறு அவர் பேசினார்.

சேலம் மண்டல வேலைவாய்ப்பு இணை இயக்குனர் கவிதா, வாழ்வாதார இயக்க திட்ட இயக்குனர் சீனிவாசன், மாவட்ட வேலைவாய்ப்பு அலுவலர் ஷீலா, பாவை கல்வி நிறுவன தலைவர் நடராஜன், இளநிலை வேலைவாய்ப்பு அலுவலர் சுதா உட்பட துறை சார்ந்த அலுவலர்கள் கலந்து கொண்டனர்.

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