ஆக., 8ல் பாச்சலில் தனியார் துறை வேலைவாய்ப்பு முகாம்: கலெக்டர் தகவல்
ஆக., 8ல் பாச்சலில் தனியார் துறை வேலைவாய்ப்பு முகாம்: கலெக்டர் தகவல்
ADDED : ஜூலை 22, 2026 05:55 AM
நாமக்கல்:'ஆக.,
8 ல், பாச்சல் பாவை பொறியியல் கல்லுாரியில், தனியார் துறை
வேலைவாய்ப்பு முகாம் நடக்கிறது' என, நாமக்கல் கலெக்டர் மதுபாலன்
தெரிவித்துள்ளார்.
இதுகுறித்து, அவர் வெளியிட்ட அறிக்கை:
நாமக்கல்
மாவட்ட நிர்வாகம், மாவட்ட வேலைவாய்ப்பு மற்றும் தொழில்நெறி
வழிகாட்டும் மையம் மற்றும் தமிழ்நாடு மாநில ஊரக, நகர்புற வாழ்வாதார
இயக்கம் சார்பில், மாபெரும் தனியார் துறை வேலைவாய்ப்பு முகாம், வரும் ஆக.,
8 காலை, 9:00 முதல் மாலை, 3:00 மணி வரை பாச்சல், பாவை பொறியியல்
கல்லுாரியில் நடக்கிறது. மாவட்ட கலெக்டர் மதுபாலன் தலைமை
வகிக்கிறார்.
முகாமில், 5-ம் வகுப்பு முதல், பிளஸ் 2 வரையிலான
பள்ளிக்கல்வி முடித்தோர், டிப்ளமோ, ஐ.டி.ஐ., பட்டதாரிகள் மற்றும்
பொறியியல் பட்டதாரிகளும், தையற்பயிற்சி, நர்சிங் பயிற்சி உள்பட
பல்வேறு பயிற்சி பெற்றவர்களும் கலந்துகொண்டு பணிவாய்ப்பை பெறலாம்.
மேலும், 150-க்கும் மேற்பட்ட முன்னணி நிறுவனங்கள் பங்கேற்று,
10,000க்கும் மேற்பட்ட காலி பணயிடங்களை நிரப்ப உள்ளனர். வேலை வேண்டி
விண்ணப்பிப்போர், தங்களுடைய சுயவிபரம், உரிய கல்விச்சான்று
மற்றும் ஆதார் அட்டை ஆகியவற்றுடன் கலந்துகொள்ளவும்.
வேலையளிப்போரும்,
வேலைதேடுபவர்களும், www.tnprivatejobs.tn.gov.in என்ற
இணையதளத்தில் பதிவு செய்ய வேண்டும். மேலும் வேலையளிக்கும்
நிறுவனங்கள் கலந்துகொள்ள, 04286-222260 என்ற எண்ணை தொடர்பு கொண்டு
முன்பதிவு செய்திருக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.