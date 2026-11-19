20ல் தனியார் துறை வேலைவாய்ப்பு பணிநாடுனர்கள் பங்கேற்க அழைப்பு
20ல் தனியார் துறை வேலைவாய்ப்பு பணிநாடுனர்கள் பங்கேற்க அழைப்பு
ADDED : நவ 18, 2026 06:13 AM
நாமக்கல்:நாமக்கல்
வேலைவாய்ப்பு அலுவலகத்தில், வரும், 20ல், தனியார் துறை வேலைவாய்ப்பு
முகாம் நடக்கிறது. பணி நாடுனர்கள் பங்கேற்று பயன்பெறலாம்' என,
கலெக்டர் மதுபாலன் தெரிவித்தார்.
இதுகுறித்து, அவர் வெளியிட்ட அறிக்கை:
தனியார்
துறை நிறுவனங்களும், தனியார் துறையில் பணிபுரிய விருப்பம்
உள்ளவர்களும், நேரடியாக சந்திக்கும், 'தனியார் துறை வேலைவாய்ப்பு
முகாம்', நாமக்கல் மாவட்ட வேலைவாய்ப்பு மற்றும் தொழில்நெறி வழிகாட்டும்
மைய வளாகத்தில், மாதந்தோறும் மூன்றாவது வெள்ளிக்
கிழமை நடக்கிறது.
அதன்படி,
இம்மாதத்திற்கான தனியார்துறை வேலைவாய்ப்பு முகாம், வரும், 20 காலை,
10:30 மணிக்கு நடக்கிறது. தனியார் துறை நிறுவனங்கள், தங்களுக்கு
தேவையான நபர்களை, அவர்களது நிர்வாகிகளை கொண்டோ அல்லது நேரில் வந்தோ
தேர்வு செய்துகொள்ளலாம்.
பத்தாம் வகுப்பு தேர்ச்சி பெற்றவர்கள், தேர்ச்சி பெறாதவர்கள், பிளஸ் 2, பட்டயப்படிப்பு, பட்டப்படிப்பு, ஐ.டி.ஐ., பயிற்சி மற்றும் கணினியியல் முடித்த ஆண், பெண் மற்றும் அனைத்து வித கல்வித்தகுதி உள்ளோரும், இந்த முகாமில் கலந்துகொண்டு பயன் பெறலாம். இவ்வாறு அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.