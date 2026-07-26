வெற்றி பெற்ற கிரிக்கெட் அணிக்கு பரிசு வழங்கல்

ADDED : ஜூலை 26, 2026 05:47 AM
பள்ளிப்பாளையம்:பள்ளிப்பாளையம்
பகுதியில் செயல்படும், எஸ்.பி.பி., காகித ஆலை சார்பில், காகித தினத்தை
கொண்டாடும் வகையில், கடந்த, 20 முதல் நேற்று வரை, ஆறு நாள் கிரிக்கெட்
போட்டி நடந்தது.
இப்போட்டியில், 12 அணிகள் கலந்துகொண்டன.
இப்போட்டியில் முதல் பரிசு சுஜித் மெமோரியல்ல கிரிக்கெட் கிளப்,
இரண்டாம் பரிசு ரஞ்சித் கிரிக்கெட் கிளப், மூன்றாம் பரிசு கே.எஸ்.ஆர்.,
கல்வி நிறுவனம், நான்காம் பரிசு மகிழ் கிரிக்கெட் அகாடமி பெற்றது.
வெற்றி பெற்ற அணிக்கு பரிசளிப்பு விழா, நேற்று மாலை விளையாட்டு
மைதானத்தில் நடந்தது.
விழாவில், நாமக்கல் மாவட்ட கிரிக்கெட் தலைவர்
சண்முகசுந்தரம், செயலாளர் கோகுல்நாத், துணை தலைவர் அழகர்சாமி
ஆகியோர் வெற்றி பெற்ற அணிக்கு பரிசு தொகை, வெற்றி கோப்பைகள் வழங்கினர்.
கிரிக்கெட் சங்க நிர்வாகிகள், விளையாட்டு வீரர்கள் கலந்துகொண்டனர்.