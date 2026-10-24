பள்ளிப்பாளையத்தில் கலர் வேட்டி உற்பத்தி பணி விறுவிறுப்பு
பள்ளிப்பாளையத்தில் கலர் வேட்டி உற்பத்தி பணி விறுவிறுப்பு
ADDED : அக் 23, 2026 06:08 AM
பள்ளிப்பாளையம்:மஞ்சள், கருப்பு, காவி, நீலம், ஆரஞ்சு உள்ளிட்ட கலர் வேட்டி உற்பத்தி, பள்ளிப்பாளையம் பகுதி விசைத்தறியில் விறுவிறுப்பாக நடந்து வருகிறது.
பள்ளிப்பாளையம் சுற்றுவட்டாரத்தில், விசைத்தறியில் லுங்கி, சர்ட், துண்டு, சேலை உள்ளிட்ட பலவகையான துணிகள் உற்பத்தி செய்யப்பட்டாலும், கடந்த சில ஆண்டுகளாக கலர் வேட்டி அதிகளவில் உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது.
இது குறித்து, பள்ளிப்பாளையம் காந்திபுரம் முதல் வீதியை சேர்ந்த விசைத்தறி உரிமையாளர் ராஜ்குமார் கூறியதாவது:
விசைத்தறியில் மஞ்சள், கருப்பு, காவி, நீலம், ஆரஞ்சு உள்ளிட்ட கலர்களில் வேட்டி உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது. அவை ஈரோடு ஜவுளி மார்க்கெட்டிற்கு அனுப்பப்படுகிறது. அங்கிருந்து மொத்த வியாபாரிகள் மூலம் தமிழகத்தின் அனைத்து பகுதிகளுக்கும், கேரள மாநிலத்துக்கும் விற்பனைக்கு செல்கிறது.
தீபாவளி பண்டிகைக்கு சில நாட்களே உள்ளதால், கலர் வேட்டி உற்பத்தி மும்முரமாக நடக்கிறது. தீபாவளி பண்டிகை முடிந்தவுடன், சபரிமலை சீசன் துவங்கி விடும், இந்த சீசனில் விற்பனை அதிகளவில் நடக்கும். ஆண்டு முழுவதும் விற்பனை இருக்கும்.இவ்வாறு கூறினார்.