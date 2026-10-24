பூக்கழிவுகளிலிருந்து சாம்பிராணி தயாரிக்கும் திட்டம் தொடக்கம்
பூக்கழிவுகளிலிருந்து சாம்பிராணி தயாரிக்கும் திட்டம் தொடக்கம்
ADDED : அக் 23, 2026 06:16 AM
நாமக்கல்:மகளிர் வாழ்வாதார மேம்பாட்டுக்காக, நாமக்கல்லில்
பூக்கழிவுகளில் இருந்து, சாம்பிராணி தயாரிக்கும் திட்டம் தொடங்கப்பட்டது.
நாமக்கல்
மாநகராட்சி உதவியுடன், சர்வம் கல்வி அறக்கட்டளை, அம்மன் மகளிர் குழு
மற்றும் பாரதிய கிசான் சங்கம் இணைந்து, பூக்கழிவுகளில் இருந்து 'கப்'
சாம்பிராணி தயாரித்தல் மற்றும் மூலிகை தோட்டம் அமைத்தல் திட்டம் நேற்று
தொடங்கப்பட்டது.
நாமக்கல் கொசவம்பட்டி, சக்தி நகர், மகளிர்
குழுக் கட்டடத்தில் நடந்த நிழ்ச்சிக்கு மாநகராட்சி கமிஷனர் செல்வ
பாலாஜி தலைமை வகித்தார். நபார்டு தலைமை மத்திய மேலாளர் சுபாஷ், சர்வம்
அறக்கட்டளை நிறுவனர் ரம்யா, பாரதிய கிசான் சங்க மாநில இளைஞரணி தலைவர்
பாலசுப்பிரமணி ஆகியோர்
முன்னிலை வகித்தனர்.
மக்கிய
பூக்களை, மதிப்புக்கூட்டும் பொருட்களாக தயரிக்கும் புதிய
இயந்திரத்தை, தொழில் அதிபர் நல்லுசாமி வழங்கி, பல்வேறு
கோவிலில்களில் சுவாமிக்கு அணிவிக்கப்பட்டு அகற்றப்படும் பூக்கள்
மற்றும் பூ மார்க்கெட்டில் சேகரிக்கப்படும் பூக்கள் மூலம் 'கப்'
சாம்பிராணி தயாரிக்கும் பணியை துவக்கி வைத்தார்.
மகளிருக்கு
சுயதொழில் வாய்ப்புகளை ஏற்படுத்தும் வகையில், பூ உள்ளிட்ட
பொருட்களின் கழிவுகளை மதிப்புக்கூட்டப்பட்ட பொருட்களாக மாற்றி,
பொருளாதார சுழற்சியை உருவாக்குவது இத்திட்டத்தின் முக்கிய நோக்கம்
என நிர்வாகிகள் தெரிவித்தனர். நிகழ்ச்சியில், துப்புரவு அலுவலர்
திருமூர்த்தி, அம்மன் மகளிர் குழுத் தலைவர் ரம்யா உள்ளிட்ட பலர்
பங்கேற்றனர்.