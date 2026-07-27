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போதை மாத்திரை விற்பனை வழக்கில் ஈரோட்டை சேர்ந்த முக்கிய நபர் கைது

போதை மாத்திரை விற்பனை வழக்கில் ஈரோட்டை சேர்ந்த முக்கிய நபர் கைது

ADDED : ஜூலை 27, 2026 05:21 AM

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ADDED : ஜூலை 27, 2026 05:21 AM

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ப.வேலுார்,:போதை மாத்திரை விற்பனை வழக்கில் முக்கிய நபரை போலீசார் கைது செய்தனர். அவரிடம் இருந்து, 150 மாத்திரைகள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன.

நாமக்கல் மாவட்டம், ப.வேலுார் பகுதியில், கல்லுாரி மாணவர்கள், இளைஞர்களை குறிவைத்து போதை மாத்திரை விற்பனை ஜோராக நடந்து வருகிறது. அவற்றை வாங்கி பயன்படுத்தும் கல்லுாரி மாணவர்கள், இளைஞர்கள் தங்களது வாழ்க்கையை இழந்து வருகின்றனர். இச்சம்பவம் விஸ்வரூபம் எடுத்த நிலையில், போதை மாத்திரை விற்பனை செய்தவர்களை அடுத்தடுத்து போலீசார் கைது செய்து வருகின்றனர். இதுதொடர்பாக, ப.வேலுார் போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து, இதுவரை, எட்டு பேரை கைது செய்துள்ளனர்.

இந்நிலையில், போதை மாத்திரை ஊசி விற்பனை செய்த முக்கிய குற்றவாளியான ஈரோடு குமரன் நகரை சேர்ந்த சேதுராமன் மகன் ராஜேசேகர், 24, என்பவரை போலீசார் கைது செய்து விசாரிக்கின்றனர். அவரிடம் இருந்து, 150 போதை மாத்திரைகள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளன. இவர் மீது, ஏற்கனவே, கொலை வழக்கு உள்பட, 14 வழக்குகள் நிலுவையில் உள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

மேலும், போதை மாத்திரை மற்றும் ஊசி விற்பனையில் தொடர்புடைய நபர்கள் குறித்து போலீசார் தீவிர விசாரணை நடத்துகின்றனர். ப.வேலுார் பகுதியில் தொடர் போதை மாத்திரை விற்பனை வழக்கில் அடுத்தடுத்து குற்றவாளிகளை கைது செய்து வரும் சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

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