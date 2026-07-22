கர்நாடகா அரசை கண்டித்து ஆர்ப்பாட்டம்

ADDED : ஜூலை 22, 2026 05:57 AM
நாமக்கல்:நடுவர்
மன்ற தீர்ப்பின்படி, தமிழகத்திற்கு வழங்க வேண்டிய காவிரி நீரை
வழங்காமல் இருப்பதையும், மேகதாது அணை திட்டத்தை செயல்படுத்த
முயற்சிக்கும் கர்நாடக அரசை கண்டித்தும், தமிழகம் முழுவதும்
ஐ.ஜே.கே.,வினர் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
நாமக்கல் கலெக்டர்
அலுவலகம் முன் நடந்த ஆர்ப்பாட்டத்திற்கு, மாநில அமைப்பு செயலாளர்
முத்துராஜா தலைமை வகித்தார். நாமக்கல், சேந்தமங்கலம் சட்டசபை
தொகுதி மாவட்ட செயலாளர்கள் சந்தோஷ், பாண்டியன் ஆகியோர் முன்னிலை
வகித்தனர். காவிரி நடுவர்மன்ற தீர்ப்பின்படி, தமிழகத்திற்கு உரிய
நீரை உடனடியாக திறந்துவிட வேண்டும். மேகதாது அணை திட்டத்தை கைவிட
வேண்டும் என்பதை வலியுறுத்தி கோஷம் எழுப்பினர். மாநில, மாவட்ட,
சட்டசபை தொகுதி, ஒன்றிய, நகர நிர்வாகிகள், உறுப்பினர்கள் உள்பட
பலர்
பங்கேற்றனர்.
அன்னாசி பழம்
விற்பனை ஜோர்
சேந்தமங்கலம், ஜூலை 20
நாமக்கல்
மாவட்டத்தில் உள்ள இயற்கை எழில் கொஞ்சும் சுற்றுலா தலமாக கொல்லிமலை
விளங்குகிறது. இங்கு விளையும் பலா, அன்னாசி பழங்கள் தான் சுற்றுலா
பயணிகளின் விருப்பமாக இருக்கிறது. தற்போது ஆனி மாதம் முடிந்து ஆடி
மாதம் தொடங்கி இருப்பதால் மலைப்பகுதியில் அன்னாசி விளைச்சல் அதிகமாக
காணப்படுகிறது. அறுவடை செய்து சந்தைக்கு விற்பனைக்கு கொண்டு
வரப்படுகிறது.
அடிவாரத்தில் இருந்து, 70 கொண்டை ஊசி வளைவுகளை
கடந்து சென்றபின் முதலில் வருவது சோளக்காடு கிராமம் ஆகும்.
சோளக்காட்டில் பழங்குடியினர் சந்தை தினமும் நடக்கிறது. அங்கு
அன்னாசி பழம், பலாப்பழம் மற்றும் இதர பழ வகைகளும் கிடைக்கும். அதேபோல்
அரப்பளீஸ்வரர் கோவில் செல்லும் வழியில் காணப்படும் தெம்பளம்
வாரச்சந்தையில் ஒவ்வொரு வாரமும் செவ்வாய், வெள்ளி கிழமைகளில் அன்னாசி
பல சந்தை நடந்து
வருகிறது.
சேந்தமங்கலம் சுற்று
வட்டாரத்தில் உள்ள வியாபாரிகள், கொல்லிமலைக்கு சென்று மூட்டை
கணக்கில் அன்னாசி பழங்களை வாங்கி வந்து விற்பனை செய்து வருகின்றனர்.
சிறிய வகை பழம், 20 ரூபாய், பெரிய பழம், 50 ரூபாய்க்கு விற்பனை செய்து
வருகின்றனர். சுற்றுலா பயணிகள் ஆர்வத்துடன் வாங்கி செல்வதால்
விற்பனை ஜோராக நடந்து வருகிறது.