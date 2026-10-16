சான்றிதழ்களை ஒப்படைக்க வலியுறுத்தி மறியல்

ADDED : அக் 16, 2026 06:40 AM
நாமக்கல்:கல்வி சான்றிதழ்களை ஒப்படைக்கக் கோரி, நாமக்கல் அருகே கல்லுாரி மாணவர்கள் சாலை மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
நாமக்கல், திருச்சி சாலையில் செயல்பட்டு வந்த தனியார் பொறியியல் கல்லுாரி, 10 ஆண்டு
களுக்கு முன் காலவரையின்றி மூடப்பட்டது. அங்கு படித்த மாணவ, மாணவியரின் பத்தாம் வகுப்பு, பிளஸ் 2 வகுப்பு அசல் மதிப்பெண் மற்றும் மாற்று சான்றிதழ்கள், பல்கலைக்கழக மதிப்பெண் சான்றிதழ்களை திரும்ப ஒப்படைக்கவில்லை. சம்பந்தப்பட்ட கல்லுாரி நிர்வாகத்தின் மீது, நடவடிக்கை மேற்கொண்டு மாணவர்களின் சான்றிதழ்களை பெற்று தருமாறு, கலெக்டர் அலுவலகத்தில் மனு அளிக்கப்பட்டு கடந்த, 12ல் தர்ணாவில் ஈடுபட்டனர். இந்நிலையில் நேற்று மாலை 4:00 மணியளவில்
கல்லுாரியில் படித்த மாணவ, மாணவியர், 60 பேர் சாலை மறியலில் ஈடுபட்டனர். இதனால், திருச்சி சாலையில் போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டது.
தேசிய நெடுஞ்சாலை என்பதால், வாகனங்கள் நீண்ட வரிசையில் அணிவகுத்து நின்றன. அங்கு வந்த நாமக்கல் போலீசார், கலெக்டர் கவனத்துக்கு பிரச்னையை எடுத்து சென்று, உரிய நடவடிக்கை எடுப்பதாக மாணவர்களிடம் தெரிவித்தனர். இதையடுத்து, மறியலை கைவிட்டு கலைந்து சென்றனர்.