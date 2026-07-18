'உழவர் அலுவலர் தொடர்பு திட்டம்-2.0' அரசாணையை ரத்து செய்ய ஆர்ப்பாட்டம்
'உழவர் அலுவலர் தொடர்பு திட்டம்-2.0' அரசாணையை ரத்து செய்ய ஆர்ப்பாட்டம்
ADDED : ஜூலை 18, 2026 05:56 AM
நாமக்கல்:'விவசாயிகளின் நலன் மற்றும் களப்பணியாளர்களின் பணிச்சுமையை கருத்தில் கொண்டு, 'உழவர் அலுவலர் தொடர்பு திட்டம்-2.0' தொடர்பான அரசாணையை ரத்து செய்யக்கோரி, தமிழ்நாடு தோட்டக்கலைத்துறை அலுவலர்கள் சங்க கூட்டமைப்பு சார்பில், நாமக்கல் கலெக்டர் அலுவலகம் முன், கவன ஈர்ப்பு ஆர்ப்பாட்டம் நடந்தது.
கூட்டமைப்பு தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர்கள் திவ்யா, சிவமாணிக்கம் ஆகியோர் தலைமை வகித்தனர். தமிழ்நாடு அரசு ஊழியர் சங்க மாவட்ட செயலாளர் இளங்கோவன் முன்னிலை வகித்தார். வேளாண் துறையால், 2025 இறுதியில் போதிய கள ஆய்வுகள் மற்றும் வேளாண் வல்லுனர்களின் ஆலோசனைகளின்றி, அவசரகதியில் 'உழவர் அலுவலர் தொடர்பு திட்டம்' அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது.
இத்திட்டத்தின் கீழ், வேளாண், தோட்டக்கலை, வேளாண் வணிகம் மற்றும் விற்பனைத்துறை ஆகிய, மூன்று துறைகளின் களப்பணியாளர்களையும் ஒருங்கிணைத்து, அனைத்து திட்டங்களையும் ஒரே அலுவலர் செயல்படுத்த வேண்டும் என அறிவுறுத்தப்பட்டது. இதனால், வெவ்வேறு கல்வித்தகுதி மற்றும் தொழில்நுட்ப அறிவுகொண்ட அலுவலர்கள், அனைத்து பயிர்களுக்கும் ஆலோசனை வழங்க வேண்டிய நிலை உருவாகிறது.
மேலும், ஒரு களப்பணியாளருக்கு, 3 முதல், 4 கிராமங்கள் மட்டுமே ஒதுக்க வேண்டும் என இருந்தாலும், நடைமுறையில், 20 சதவீதம் அலுவலர்களுக்கு மட்டுமே, அந்த அளவிலான கிராமங்கள் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. மீதமுள்ள, 80 சதவீதம் அலுவலர்களுக்கு, 8 முதல், 22 கிராமங்கள் வரை பொறுப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது.
விவசாயிகள் மற்றும் களப்பணியாளர்களின் நலனை கருத்தில் கொண்டு, 'உழவர் அலுவலர் தொடர்பு திட்டம்-2.0' திட்டம் தொடர்பான அனைத்து அரசாணைகளையும் ரத்து செய்ய வேண்டும் என வலியுறுத்தி கோஷம் எழுப்பினர்.
'கோரிக்கையை அரசு பரிசீலிக்காத பட்சத்தில், வரும், 21ல், சென்னை நகரில் தொடர் போராட்டம் நடத்தப்படும்' என கூட்டமைப்பு நிர்வாகிகள் தெரிவித்தனர்.