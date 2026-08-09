பாத வளைவால் பாதிப்பு இலவச அணிகலன் வழங்கல்

ADDED : ஆக 09, 2026 05:01 AM
நாமக்கல்:நாமக்கல்
அரசு மருத்துவக்கல்லுாரி மருத்துவமனையில் எலும்பு முறிவு சிகிச்சை பிரிவு
அமைந்துள்ளது. இங்கு, பிறவி பாத வளைவால் பாதிக்கப்பட்டு சரி செய்யப்பட்ட
குழந்தைகளுக்கு, இலவச பாத அணிகலன் வழங்கும் நிகழ்ச்சி நடந்தது.
'க்யூர்
இன்டர்நேஷனல்' தன்னார்வு அமைப்புடன் இணைந்து நடந்த நிகழ்ச்சிக்கு, கல்லுாரி
முதல்வர் முருகலட்சுமி தலைமை வகித்தார். கண்காணிப்பாளர் குணசேகரன், துறை
தலைவர் சம்பத்குமார், நிலைய மருத்துவ அலுவலர் லீலாதரன் ஆகியோர் முன்னிலை
வகித்தனர்.தொடர்ந்து, பிறவி பாத வளைவால் பாதிக்கப்பட்டு சரி
செய்யப்பட்ட குழந்தைகளுக்கு, இலவச பாத அணிகலன் வழங்கப்பட்டது. 'இந்த
திட்டம் மூலம், இனி இலவசமாக அனைத்து குழந்தைகளுக்கும் சிகிச்சை மற்றும்
இதற்கு உண்டான சிறப்பு பாத அணிகலன் வழங்கப்படும்' என, டாக்டர் சிவக்குமார்
கூறினார்.