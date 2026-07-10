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சேந்தமங்கலத்தில் நாளை பொது வினியோக திட்ட குறைதீர் முகாம்
சேந்தமங்கலத்தில் நாளை பொது வினியோக திட்ட குறைதீர் முகாம்
ADDED : ஜூலை 10, 2026 05:18 AM
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சேந்தமங்கலம்:சேந்தமங்கலம் மற்றும் கொல்லிமலை பகுதிகளில், ரேஷன் கார்டுகளில் திருத்தம் செய்ய நாளை (ஜூலை 11) சனிக்கிழமை சிறப்பு முகாம் தாசில்தார் அலுவலகத்தில் காலை 10:00 முதல் 1:00 மணி வரை நடைபெறுகிறது.
நாமக்கல் மாவட்டத்தில் பொது வினியோக திட்டத்தின் மூலம், ரேஷன் கார்டுகளில் புதியதாக பெயர் சேர்த்தல், பெயர் நீக்குதல், தொலைபேசி எண்ணை சேர்த்தல் மற்றும் குடும்ப அட்டையில் உள்ள குறைகளை நிவர்த்தி செய்ய, குறைதீர் முகாம் நாளை சேந்தமங்கலம் மற்றும் கொல்லி மலையில் உள்ள தாசில்தார் அலுவலகத்தில், வட்ட வழங்கல் அதிகாரிகள் தலைமையில் நடைபெறுகிறது. கடந்த முறை நடந்த குறைதீர் முகாமை, தவறவிட்ட பயனாளிகள் இந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம் என, மாவட்ட கலெக்டர் மதுபாலன் அறிவுறுத்தி உள்ளார்.