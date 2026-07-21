மக்கள் குறைதீர் நாள் கூட்டம்: ரூ.22 லட்சத்தில் நலத்திட்டம்
மக்கள் குறைதீர் நாள் கூட்டம்: ரூ.22 லட்சத்தில் நலத்திட்டம்
ADDED : ஜூலை 21, 2026 04:54 AM
நாமக்கல்; நாமக்கல் கலெக்டர் அலுவலகத்தில், மக்கள் குறைதீர்க்கும் நாள் கூட்டம் நடந்தது. கலெக்டர் மதுபாலன் தலைமை வகித்தார். கூட்டத்தில், முதியோர், விதவை மற்றும் கல்வி உதவித்-தொகை, இலவச வீட்டு மனைப்பட்டா, வங்கி கடன் உதவி, குடிசை மாற்று வாரிய வீடு, குடிநீர் மற்றும் சாலை வசதி உள்ளிட்ட அடிப்படை வச-திகள் வேண்டி பல்வேறு கோரிக்கைகள் குறித்து மொத்தம், 800 மனுக்கள் வரப்பெற்றன.
அவற்றை பெற்றுக்கொண்ட கலெக்டர், பரிசீ-லனை செய்து உரிய அலுவலர்களிடம் வழங்கி, 'மனுக்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்' என, உத்தரவிட்டார். தொடர்ந்து, 'மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு-2027' தொடர்பாக வைக்கப்பட்டி-ருந்த விழிப்புணர்வு பதாகையுடன் புகைப்படம் எடுத்துக்கொண்டார். மாற்றுத்திறனாளிகள் நலத்-துறை சார்பில், கீரம்பூர் குறுவட்டம், கீழ்ச்சாத்-தம்பூர் கிராமத்தில், 22 மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு, 22 லட்சம் ரூபாய் மதிப்பில், இலவச வீட்டுமனை பட்டாக்களை வழங்கினார். மேலும், பொதுமக்க-ளுக்கு மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு-2027 விழிப்-புணர்வு துண்டு பிரசுரங்களை வழங்கி, சுய கணக்-கெடுப்பு தொடர்பான செயல்முறைகளை விளக்கி, அரசு அலுவலர்கள் ஒவ்வொருவரும் தங்கள் வீடு, வசதிகள் தொடர்பான அடிப்படை தகவல்களை பதிவு செய்து பதிவேற்றும் செய்ய கேட்டுக்-கொண்டார்.டி.ஆர்.ஓ., சரவணன், ஆர்.டி.ஓ., சாந்தி, கலெக்-டரின் நேர்முக உதவியாளர் சந்தியா, தனித்-துணை கலெக்டர் கற்பகம், அரசுத்துறை அலுவ-லர்கள் உள்பட பலர் பங்கேற்றனர்.